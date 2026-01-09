Más Información
Culiacán, Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la rectora de la Universidad Rosario Castellanos, Alma Herrera Márquez, y el secretario general de dicha institución educativa, Antonio Méndez Hernández, anunciaron la apertura de su sede sinaloense.
El mandatario estatal estuvo acompañado en este encuentro por la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; por la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Féliz Niebla; por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Rodrigo López Zavala; por la diputada local Sthefany Rea Reátiga, presidenta de la Comisión de Cultura y Artes del Congreso sinaloense; y por el director de la Ciudad Educadora y Sustentable del Saber, Gómer Monárrez González.
Cabe aclarar que ni el Gobierno del Sinaloa ni la Universidad Rosario Castellanos dieron a conocer a partir de cuándo y dónde se informará acerca de la oferta educativa para las y los jóvenes sinaloenses.
