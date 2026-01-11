TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El clima de violencia que prevalece en México y en Chiapas exige redoblar esfuerzos en todos los niveles de la vida y de la sociedad para desarticular los conflictos y garantizar los derechos de los pueblos y de las personas anteponiendo su dignidad, afirmó el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, José Francisco González González.

En conferencia de prensa, después de la homilía dominical, el prelado se refirió además a la incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela y la aprehensión de Nicolás Maduro.

"No bien andábamos de iniciar el año y nos sorprendió la noticia de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para sustraer al entonces presidente Nicolás Maduro", enmarcó.

El revuelo político económico y social en todo el mundo no se ha hecho esperar y ha acentuado la polarización y la amenaza de la escalada de los conflictos bélicos, advirtió el religioso.

Este contexto, expuso en un comunicado, se suma a los conflictos bélicos de Oriente Medio, Ucrania, Irán y Siria entre otros, "además del clima de violencia persistente en México y en Chiapas, nos exige redoblar esfuerzos en todos los niveles de la vida y de la sociedad"

El objetivo, asentó González González, es desarticular los conflictos para garantizar los derechos de los pueblos y de las personas "mirando siempre" por la dignidad del ser humano y el bien común posible.

Aludió al mensaje papal para la Jornada Mundial de la Paz de este 2026, como un faro luminoso hacia una paz desarmada y desarmante ante el fracaso de las estrategias de paz basadas en el poder militar.

La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas. La #paz ya no se busca como un don y como un bien deseable en sí… — Papa León XIV (@Pontifex_es) January 9, 2026

El diálogo y el encuentro se construye desde abajo y en el encuentro con todos , que significa que la diplomacia no debe ser exclusiva de los Estados nacionales, sino que debe haber un diálogo popular cultural y religioso que construya puentes donde se han levantado muros.

El arzobispo de Tuxtla Gutiérrez lamentó el clima de violencia que persiste aún en Chiapas." Es lamentable que siga habiendo situaciones como éstas, como siguen también los enfrentamientos levantones, desaparecidos y que, por cierto las instituciones establecidas no le pueden dar seguimiento, o por falta de recursos, capacitación o voluntad".

Esa violencia se contextualiza en el asesinato de siete personas, que el 27 de diciembre, fueron "levantadas" en dos bares incendiados del municipio de Villaflores, donde murió después una joven lesionada y quemada.

La sociedad y las instituciones deberían valorar qué es lo qué pasa porque siguen impunes esos hechos violentos ,quiere decir "que algo no está funcionando lo que se pretende que debe funcionar ".

Se lamenta, agregó el arzobispo que mueran mujeres, "por apasionamientos" o vulnerables y menores de edad , que también "son usadas, comercializadas, a través de ellas o de su trabajo, su venta, sacar dinero, para seguir este tipo de negocios inhumanos y aberrantes".

Al referirse a la menor tzotzil, de 13 años, que dio a luz en San Cristóbal de las Casas, monseñor González, dijo que pese a que la ley prohibe los matrimonios entre menores, esa práctica continúa, principalmente entre los pueblos originarios.

Planteó que es necesario y urgente educar a los niños y los jóvenes en los afectos y la sexualidad ante una educación oficial que se va ha vuelto "muy erotizante".

"Por desgracia si la educación oficial ya erotiza desde la infancia, los efectos los estamos viendo ,los seguiremos viendo", enfatizó el líder católico.

