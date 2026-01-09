Más Información

Comitán de Domínguez, Chis; 9 de enero. - Un a una mujer en una tienda de la , al sur de la esta localidad, al momento que se encontraba en el lugar, cuando el animal descendió repentinamente de un vehículo de la familia que lo posee.

En un video, se aprecia que de la familia que posee el animal, cuando circulaba por la calle, pero inmediatamente ingresa a la tienda, donde se encontraba la dueña.

Ya adentro del local, el mono atacó a la mujer y le asestó una mordida en un brazo, sin que pudiera hacer nada para defenderse. Una niña estuvo a punto de ser atacada, pero fue advertida para que no se acercara.

“Mire cómo me desgarró la mano. Se me abalanzó, mire”, se quejó la afectada con la dueña del animal, que entró al negocio para capturarlo. “Ahora regreso a verla”. “Lo voy a encerrar”, prometió la mujer.

La dueña de la tienda insistió a la dueña del animal, que le ayudara, pero si no lo hacía, entonces llamaría a la Policía. “Ayúdeme señora, sino voy a llamar a la Policía”, clamo la afectada.

La mujer fue visitada por personal de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria número III, para saber si tenía algunos síntomas después de la mordedura.

“Ante el reporte (del ataque del mono en contra de una persona) se activó de inmediato el protocolo de vigilancia epidemiológica, iniciado la aplicación del esquema profiláctico de vacunación antirrábica humana para garantiza la seguridad y recuperación del paciente”, informó la Secretaría de Salud.

La dependencia explicó que “la fauna silvestre no es (una) mascota”. “Aunque los monos araña son parte de nuestra biodiversidad, el contacto cercano puede representar riesgos para la salud”. “En caso de agresión: Lava la herida con abundante agua y jabón de inmediato”.

Pidió a la ciudadanía que evite alimentar a los animales silvestre, ya que pueden reaccionar de forma defensiva, por lo que pidió que, ante un ataque, hay que “buscar atención médica”. “Acude a tu unidad de salud más cercana para recibir el tratamiento preventivo necesario”.

Lo que se sabe es que el propietario del mono araña ha eludido cualquier responsabilidad, ante el ataque a la mujer.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha informado si va a proceder a asegurar el mono araña, por ser una especie protegida por la ley, debido a la disminución de sus áreas, en la Selva Lacandona, como consecuencia de la deforestación para dar paso a la ganadería y por el tráfico ilegal de animales.

