Cuernavaca, Mor. - Grupos civiles de Morelos convocaron a marchar en protesta por la incursión de Estados Unidos en Venezuela, extendieron una bandera de aquel país y cuando declaraban a la prensa fueron encarados por una ciudadana venezolana. “Yo sí soy venezolana y sé lo que se padece; ustedes no saben lo que se sufre. En Venezuela no hubo una invasión”, gritó la mujer que iba acompañada de una menor de edad.

La ciudadana venezolana cruzaba la explanada del zócalo de Cuernavaca cuando escuchó las voces de los militantes de izquierda para llamar a la ciudadanía a protestar contra el dominio de Estados Unidos sobre Venezuela.

Protestan en Cuernavaca por Venezuela; ciudadana venezolana confronta a manifestantes. Foto: Especial.

Lee también: Operativos continúan tras quema de bares en Villaflores, Chiapas; detienen a síndica de Cintalapa, a su esposo, hijo y a su tesorero

La mujer caminó hacia ellos y gritó la precaria situación de su país. El representante de la Comisión de Derechos Humanos en Morelos, José Martínez Cruz, respondió que la protesta es contra el imperialismo y la invasión a Venezuela. La mujer respondió que no había ninguna invasión y el activista argumentó que México también había sido afectado por EE.UU al arrebatarle parte de su territorio.

La protesta estuvo organizada por colectivos sociales y sindicales en favor del presidente venezolano Nicolás Maduro y en solidaridad con Venezuela. En ese momento, se acercó la mujer y en tono de molestia dijo a los manifestantes que desconocen la realidad que viven los ciudadanos venezolanos bajo el actual régimen.

La mujer dijo estar conforme con los acontecimientos que se desarrollan actualmente en su país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr