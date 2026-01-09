San Cristóbal de las Casas, Chis; 9 de enero. - El Ejército, Guardia Nacional y Policía continuaban con operativos, al cumplirse 13 días de la quema de dos bares en el municipio de Villaflores, que dejó ocho personas sin vida, siete que fueron raptados y una mesera que fue quemada.

Este viernes el Ministerio Público cumplimentó una orden de aprehensión en contra de la sindica del ayuntamiento de Cintalapa, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Sally Gallardo Núñez, por el delito de abuso de autoridad y contra el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, cometido en agravio del erario municipal.

El 6 de enero, Sally y el tesorero Reynol Valencia Cruz, fueron detenidos por los delitos de malversación de recursos públicos.

Operativos continúan tras quema de bares en Villaflores, Chiapas; detienen a síndica de Cintalapa. Foto: Especial.

La Fiscalía informó que Sally “N”, “en su carácter de síndica municipal de Cintalapa, autorizó y permitió pagos con recursos públicos a policías municipales sin la certificación de control de confianza requerida, omitiendo denunciar, suspender los pagos o cesar la conducta ilícita, lo que resultó en un perjuicio al erario municipal y al Sistema Estatal de Seguridad Pública”.

La detenida quedó a disposición de un juez con sede en Cintalapa, que en próximas horas definirá su situación jurídica.

Y en Tuxtla, la capital de Chiapas, fueron detenidos dos hombres Luis “N”, de 56 años y Josué “N”, de 24 años, cónyuge e hijo de Sally Gallardo Núñez, con varias dosis de cocaína, 600 mil pesos en efectivo, seis teléfonos celulares, una camioneta Jeep Grand Cherokee y una camioneta Toyota, tipo Tacoma.

La detención ocurrió en el fraccionamiento Monte Real, de Tuxtla y puestos a disposición de un Juez.

En Cintalapa, fueron detenidos 12 hombres y dos más en el municipio de Solosuchiapa, pero a los primeros se les incautó bolsas con cristal, dinero en efectivos, básculas, un arma de fuego hechiza, tres teléfonos celulares y cuatro motocicletas.

En Solusuchiapa, los hombres identificados como Kevin “N”, de 23 años y Marco “N”, de 26 años, de Tepic, Nayarit, fueron detenidos cuando conducían una camioneta MG con placas de Jalisco y otra Nissan con placas de Michoacán.

A estos hombres se les incautó 25 bolsas con cristal, dos armas largas, dos cargadores, 35 cartuchos y dinero en efectivo.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público.

