Villagrán, Gto.- El almacén ilegal de combustible que explotó la noche de este jueves en la colonia Satélite de esta ciudad, hace unos meses estuvo asegurado y bajo resguardo de la Guardia Nacional (GN).

El estallido e incendio de este jueves 8 de enero de 2026 ocurrió mientras una pipa estaba conectada al ducto de Pemex, en una zona habitacional.

La presidenta municipal, Cinthia Teniente Mendoza (Morena), dijo que ese inmueble ubicado en la calle Mercurio, en la cabecera municipal, fue asegurado en febrero de 2025 y está bajo el cuidado físico de la Guardia Nacional.

Sin embargo, dijo no tener información de la fecha en que la GN dejó de custodiarlo, ni el motivo de ello. Agregó que esta información le corresponde a la fiscalía (General de la República).

Luego de la contingencia de la noche de este jueves, señaló que la vigilancia del sitio se encuentra a cargo de la Policía Municipal, y que a petición de la fiscalía acudirá a denunciar la explosión en el depósito ilegal de "huachicol".

Comentó que después de que los elementos de Bomberos lograron apagar el incendio, alrededor de las 11:30 de la noche acudió al domicilio, en donde aún olía a gasolina.

En el lugar una pipa quedó a la vista luego de que elementos de Bomberos lograron mitigar el fuego, y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos cerró la válvula vulnerada.

La pipa estaba calcinada y a media calle un pesado portón de metal del acceso a la propiedad.

La edil señaló que 19 personas, de la colonia Satélite, pasarán la noche en la unidad Deportiva de Comude del municipio, habilitado como albergue.

Dijo que aún siguen las labores de revisión del drenaje para efecto de checar si hay presencia de gasolina, por lo que algunas familias volverán a sus casas hasta que las condiciones sean seguras.

A causa del suceso, diez personas fueron atendidas por personal de Salud por crisis nerviosa

La alcaldesa comentó además que aparte del inmueble de la colonia Satélite, hay dos depósitos más de hidrocarburo asegurados, uno de ellos desde noviembre pasado en la colonia San José; y otro el 1 de enero en el Camino Viejo a la comunidad de Sarabia, en un lugar que fungió como balneario.

