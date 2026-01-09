Más Información

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Ella es Yesenia Méndez, secretaria particular de Grecia Quiroz y encargada del despacho de Uruapan; es ligada al asesinato de Carlos Manzo

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Congresistas demócratas de EU rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México; envían carta a Marco Rubio

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Raúl Rocha se mantiene como testigo colaborador de la FGR; continúa prófugo de la justicia

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia “siniestra y dolorosa”

Tren Interoceánico: Sobreviviente relata caos, heridos y dos horas de espera tras descarrilamiento; fue una experiencia “siniestra y dolorosa”

Culiacán, Sin. A 9 de Enero. - En operativos efectuados por elementos del ejército y la Guardia Nacional en los municipios de , Elota y el Fuerte, localizaron un de sustancias químicas, detuvieron a tres personas y aseguraron, quince armas de fuego, entre ellas un Barrett-50.

La Tercera Región Militar, con sede en dio a conocer que en acciones desplegadas los días cinco y seis de enero, en estos tres municipios, se encontraron doce fusiles automáticos, dos armas cortas, un Barrett-50, mil 813 cartuchos útiles y 73 cargadores

Lee también:

También, en estos operativos se encontraron dos artefactos explosivos improvisados, dos vehículos, dos mil 710 litros de diversas sustancias químicas y 50 kilos de sustancias sólidas para elaborar metanfetaminas y diversos equipos tácticos.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar la situación jurídica y continuar con las investigaciones respectivas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]