Culiacán, Sin. A 9 de Enero. - En operativos efectuados por elementos del ejército y la Guardia Nacional en los municipios de Culiacán, Elota y el Fuerte, localizaron un área de concentración de sustancias químicas, detuvieron a tres personas y aseguraron, quince armas de fuego, entre ellas un Barrett-50.

La Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán dio a conocer que en acciones desplegadas los días cinco y seis de enero, en estos tres municipios, se encontraron doce fusiles automáticos, dos armas cortas, un Barrett-50, mil 813 cartuchos útiles y 73 cargadores

También, en estos operativos se encontraron dos artefactos explosivos improvisados, dos vehículos, dos mil 710 litros de diversas sustancias químicas y 50 kilos de sustancias sólidas para elaborar metanfetaminas y diversos equipos tácticos.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar la situación jurídica y continuar con las investigaciones respectivas.

dmrr/cr