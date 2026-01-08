Villagrán, Gto.- Esta noche se registró una explosión e incendio en un depósito clandestino de combustible en la colonia Satélite, en el municipio de Villagrán, Guanajuato, lo que generó pánico entre los habitantes y la evacuación de familias de la zona.

La presidenta municipal, Cinthia Teniente, informó que el siniestro ocurrió en una bodega en la que se almacenaba “huachicol”, de acuerdo a los reportes preliminares de los que se le ha hecho conocimiento; sin embargo, los detalles se conocerán posteriormente porque en estos momentos persiste un cordón de seguridad.

Señaló que ella se encontraba realizando una gira de entrega de juguetes en una comunidad cercana y desde ahí pudo observar las llamas, por lo que de inmediato pidió el apoyo de las corporaciones de seguridad y se acercó al lugar en compañía de su esposo, el senador Emmanuel Reyes Carmona.

Lee también Fuerzas estatales y federales, capturan a dos presuntos integrantes del CJNG en Morelia; les aseguran armas, cartuchos y chalecos

Gente de la zona Evacuada tras explosión de bodega de huachicol. Foto: Especial

La explosión ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche de este jueves 8 de enero y hasta las 22:00 horas se desconocía el paradero de varias personas que salieron corriendo aterrorizadas, reportó la edil.

A consecuencia de la conflagración, cinco personas requirieron atención hospitalaria con apoyo de ambulancias por entrar en crisis nerviosa, entre ellas una mujer embarazada.

Dijo que , ante el pánico que ocasionó la explosión, la gente comenzó a correr hacia diferentes rumbos por lo que se integró una bitácora para registrar a las personas por las que están preguntando y que no han localizado.

Lee también Asesinan a reportero de nota roja en Poza Rica, Veracruz; Fiscalía estatal ya investiga el hecho

Explota toma clandestina en Villagrán, Guanajuato (08/01/2026). Foto: Captura de pantalla

“Hay gente que está buscando a sus familiares, por lo que el gimnasio de usos múltiples de la Comude (Comisión Municipal del Deporte), se ha habilitado también como punto de encuentro”.

Dice que todavía no se conocen los detalles del lugar en donde se almacenaba presunto “huachicol” y se desconocen los daños que se han podido ocasionar, si es que los hay, a las propiedades vecinas.

En estos momentos, cuerpos de emergencia, el Ejército, la Guardia Nacional y elementos de Bomberos y Protección Civil trabajan para mitigar el incendio bajo los protocolos establecidos.

Lee también Develan billete conmemorativo por el 450 aniversario de León, Guanajuato; buscan honrar su historia

Pidió a las personas no exponerse y esperar a que la situación sea segura.

En redes sociales, exhortó a todas las personas de la colonia Satélite para que acuden a resguardarse al Gimnasio Comude, ubicado en el bulevar Luis Donaldo Colosio, que es un lugar seguro, “a más de cien metros de la explosión”.

Teniente anunció que ha solicitado en calidad de urgencia el apoyo al Secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.

El senador Emmanuel Reyes Carmona informó que las familias que fueron evacuadas permanecerán en el auditorio Comude hasta que se mitigue la contingencia, pues hay un cerco de seguridad en torno del hecho en el que ocurrió la explosión. Serán asistidas con apoyo del DIF municipal.

Se reporta explosión de una presunta toma clandestina en Villagrán.



Estaba cargando una pipa de una toma clandestina cuando les explotó.



#Guanajuato pic.twitter.com/WwFraZefvB — 𝕃𝕦𝕔𝕪 𝔾𝕠𝕟𝕫á𝕝𝕖𝕫 (@luz_adriana_gto) January 9, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr/pjm