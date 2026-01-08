Más Información

Un reportero de nota roja, identificado como Carlos Castro, fue en el norte de Veracruz.

La víctima reporteaba nota roja y era dueño de la fanpage Código Norte Veracruz, donde subía videos de accidentes y de crímenes en la zona.

Fue la tarde de hoy cuando la víctima fue atacada a tiros en el interior de un negocio de la cabecera municipal de Poza Rica.

El ataque ocurrió al interior del restaurante bar Troguebirria, donde recibió; a la zona acudieron elementos de distintas corporaciones, quienes implementaron un operativo para dar con el o los responsables del crimen.

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por el homicidio.

En esa región de Veracruz, se tiene el antecedente de periodistas o reporteros procesados y vinculados por diversos delitos.

Por ejemplo, en abril del 2020 el reportero José "N", fue detenido, señalado de estar vinculado al crimen de la periodista María Elena Ferral, asesinada el 30 de marzo de ese mismo año en Poza Rica.

El detenido era corresponsal del Diario La Opinión de Poza Rica y del portal web Al Calor Político (de Xalapa).

aov/cr

