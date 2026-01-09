Mérida, Yucatán. - Autoridades estatales y federales detuvieron a cinco personas, entre ellas una mujer, por su presunta responsabilidad en el triple homicidio cometido en el municipio de Dzilam González, el pasado lunes.

Las personas detenidas son Luis Antonio “N”, de 63 años, originario de Chiapas; Alfredo “N”, de 34 años, originario de Ticul, Yucatán; Verónica Rubí “N”, de 32 años, originaria de Chetumal, Quintana Roo; Carlos Alberto “N”, de 34 años, originario de Coatzacoalcos, Veracruz; y Keny Elías “N”, de 27 años, originario de Cancún, Quintana Roo.

De acuerdo con los datos de prueba recabados por agentes y fiscales investigadores, los hechos ocurrieron el 5 de enero de 2026, entre las 15:30 y las 16:30 horas, en un predio del municipio de Dzilam González, donde varias personas se encontraban reunidas.

Al sitio arribaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes presuntamente dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas.

Como resultado del ataque, J. C. V. G. y A. A. R. K. fallecieron en el lugar, mientras que L. F. K. T. fue trasladado a un hospital, donde posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Un menor de edad resultó lesionado y sobrevivió.

Las cinco personas fueron localizadas, aprehendidas y puestas a disposición del Juez de Control que libró las órdenes, por lo que ahora enfrentarán los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla y homicidio calificado en grado de tentativa.

La captura de los implicados en las ejecuciones fue resultado del trabajo coordinado entre agentes investigadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Fiscalía General del Estado (FGE) y fuerzas federales.

dmrr/cr