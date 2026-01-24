Más Información

La noche de este sábado se registró un ataque a tiros, a decir de la (SSC), de forma directa en contra de dos hombres que murieron en calles de la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía .

Tras la agresión, se observó a los presuntos agresores a través de las cámaras de videovigilancia, quienes escaparon rumbo a una unidad habitacional en Tlatelolco.

Policías emprendieron una persecución, en la cual, uno de los sospechosos disparó en contra de los oficiales, por lo que respondieron a la agresión, aseguró la SSC.

Posteriormente se detuvo a dos hombres, y el sujeto que disparó contra los policías fue trasladado a un hospital bajo custodia.

También se aseguró una motocicleta durante el despliegue policíaco.

