La noche de este sábado se registró un ataque a tiros, a decir de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de forma directa en contra de dos hombres que murieron en calles de la colonia Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras la agresión, se observó a los presuntos agresores a través de las cámaras de videovigilancia, quienes escaparon rumbo a una unidad habitacional en Tlatelolco.

Lee también Hombre asesinado por ICE en Minneapolis tenía permiso para portar armas, afirma la policía; era residente de la ciudad

Policías emprendieron una persecución, en la cual, uno de los sospechosos disparó en contra de los oficiales, por lo que respondieron a la agresión, aseguró la SSC.

Posteriormente se detuvo a dos hombres, y el sujeto que disparó contra los policías fue trasladado a un hospital bajo custodia.

También se aseguró una motocicleta durante el despliegue policíaco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/bmc