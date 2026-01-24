La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) habilitó 900 espacios, con lo que aumentó su capacidad de 450 a mil 350 espacios, para recibir a los perros rescatados del Refugio Franciscano que se encuentran en la Utopía de la GAM, los cuales serán trasladados de manera paulatina.

Durante una visita a la BVA, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que este espacio está listo para recibir a los 183 perros alojados temporalmente en la GAM, y señaló que se irán tras-ladando de acuerdo con la condición médica de cada uno.

No precisó si también serán tras-ladados a este espacio los animales que están albergados en la reserva del Ajusco.

“Aquí ya está listo el espacio, el ambiente, los cinco dominios de bienestar animal para recibir a alrededor de 500 animalitos, era lo único que necesitábamos y se van a ir haciendo paulatinamente los traslados, de acuerdo con la revisión médica que nos vayan diciendo, y dejar que estén un tiempo, porque hubo un traslado que todavía no tiene un mes”, dijo.

El pasado 13 de enero, durante un recorrido por el albergue temporal de la GAM, Brugada Molina adelantó que el traslado se realizaría este viernes 23 de enero.

En su visita, donde convivió con los perros y vigiló las instalaciones, afirmó que se informará en qué momento se irá trasladando, “poco a poco, a los animales”, pero aseguró que los perritos que están resguardados tanto en la Utopía de la GAM como en la reserva del Ajusco reciben atención adecuada.

En la BVA se encuentran 371 de los 858 perros rescatados del refugio localizado en Cuajimalpa, y se amplió su capacidad para alojar a 900 animales. Sin la ampliación, la BVA cuenta con 450 espacios permanentes, de los cuales 391 están ocupados por perritos rescatados de otras situaciones.

En la visita, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, señaló que los perritos del Refugio Franciscano están instalados en 90 módulos de aproximadamente 18 metros cuadrados (47 ocupados), cada módulo con 10 perros.

Tienen espacio para descansar, jugar, alimentarse y beber agua; reciben alimento dos veces al día y tienen un área de esparcimiento.