Mérida, Yucatán.- Ante las bajas temperaturas que se prevén en Yucatán durante los próximos días, la Secretaría de Educación del Estado (SEGEY) anunció un ajuste temporal en el horario de entrada en las escuelas públicas de la entidad de todos los niveles educativos, esto como medida preventiva para proteger la salud de la comunidad educativa.

La SEGEY señaló que, con base en los reportes meteorológicos emitidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (PROCIVY), el horario de ingreso a los planteles educativos será a las 8 de la mañana, medida que estará vigente del 28 de enero al 4 de febrero.

“El objetivo es salvaguardar el bienestar de estudiantes, personal docente, administrativo y directivo, ante las condiciones climáticas adversas provocadas por el descenso de temperatura”, señaló el comunicado.

Lee también Riña en Yucatán deja un hombre herido con machete; agresión habría ocurrido por robo de un perro

Asimismo, la SEGEY agradeció la comprensión y colaboración de madres, padres de familia y tutores, y exhortó a la comunidad escolar a mantenerse informada a través de los canales oficiales, en caso de que se presenten nuevas actualizaciones.

Finalmente, la dependencia reiteró que el cuidado de la salud y el bienestar de la comunidad educativa es una responsabilidad compartida, especialmente durante la temporada invernal.

Comunicado de Secretaría de Educación de Yucatán sobre las bajas temperaturas (27/01/2026). Foto: Especial

Lee también Un padre y su pequeña hija resultan heridos tras ataque a policías en Culiacán; "están bien de salud": Secretaría de Educación estatal

Aumentará el frío

Yucatán enfrenta un episodio de frío poco común que podría extenderse hasta 13 días consecutivos, debido al avance y reforzamiento del frente frío 30 y una masa de aire polar ártico.

Las madrugadas serán las más frías: en Mérida se esperan temperaturas por debajo de 15 °C y en el interior y cono sur podrían bajar hasta 9 °C o menos, con sensación térmica más baja por viento y humedad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov