Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

La mañanera de Sheinbaum, 27 de enero, minuto a minuto

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

“La Reforma electoral empezó con el pie izquierdo”: Ricardo Gallardo

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

Suman 30 muertos por megatormenta invernal en EU; temperaturas podrían bajar aún más

India y Unión Europea firman tratado de libre comercio tras casi 20 años de negociación; es llamado “la madre de todos los acuerdos”

La que afecta a desde el fin de semana ha dejado 30 muertos, incluidos siete en un accidente aéreo, y más de medio millón de hogares sin electricidad, en pleno frío polar.

La masa gélida de aire ártico que se desplaza por Estados Unidos hará caer aún más la temperatura, especialmente en el norte, donde puede llegar a -45 grados Celsius (ºC) de sensación térmica.

El saldo de muertos se elevó a 30 a causa del fenómeno extremo, según una recopilación de informes de autoridades y medios locales, con causas que incluyen hipotermia, accidentes de tránsito o de aviación, con trineos, vehículos todoterreno y quitanieves.

A la cifra de fallecidos se suman siete de los ocho pasajeros de un pequeño avión que se estrelló durante su despegue en plena tormenta de nieve en Maine (noreste) el domingo por la noche, reportó la agencia aeronáutica estadounidense.

En la ciudad de Nueva York, ocho personas más fueron halladas sin vida en medio del descenso de la temperatura, aunque las causas de su muerte aún están en investigación.

Considerada como una de los peores tormentas invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, el fenómeno se acompaña de acumulación de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas. Foto: Sydney Schaefer / AP
Hogares sin electricidad

Según el sitio especializado poweroutage.us, más de 530 mil clientes seguían sin servicio eléctrico el martes por la mañana, sobre todo en el sur del país.

En Misisipi más de 140 mil hogares se encuentran sin electricidad y en Tennessee son más de 175 mil. En ambos estados, el peso del hielo derribó las líneas eléctricas. En Luisiana suman más de 100 mil clientes con cortes eléctricos.

La experta del servicio de meteorología nacional (NWS), Allison Santorelli, declaró a la AFP que la recuperación de esta tormenta fue particularmente ardua debido a la gran cantidad de estados afectados.

Los estados del norte, con más provisiones para el invierno, no pudieron compartir sus recursos con las regiones del sur, menos preparadas.

"Muchos de esos lugares no cuentan con los medios ni los recursos para limpiar después de estos eventos", declaró. "Estamos especialmente preocupados por las personas en esas zonas que se encuentran sin electricidad en este momento", dijo.

Considerada como una de los peores tormentas invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, el fenómeno se acompaña de acumulación de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas, según el NWS.

Dave Radell, meteorólogo del NWS con sede en Nueva York, declaró a la AFP que la nieve de esta tormenta era "muy seca" y "esponjosa", lo que significa que el viento podía azotarla con facilidad, dificultando la limpieza de carreteras y la visibilidad.

Vórtice polar

Al menos 20 estados y la capital, Washington, se declararon en estado de emergencia para desplegar personal y recursos urgentes.

Las nevadas dejaron carreteras intransitables, además de la cancelación de autobuses, trenes y vuelos durante el fin de semana.

Los más grandes aeropuertos de Estados Unidos, entre estos Washington, Filadelfia y Nueva York, se encuentran prácticamente paralizados. Desde el sábado, más de 22 mil vuelos han sido anulados y otros miles han sufrido retrasos, de acuerdo con el sitio FlightAware.

La tormenta se vincula con una deformación del vórtice polar, una masa de aire que usualmente circula por arriba del polo norte, pero que se desplazó hacia el sur.

Los científicos consideran que el aumento de las perturbaciones en el vórtice polar podría estar relacionado con el .

mcc

