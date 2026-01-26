Más Información

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

Pemex frena envío de petróleo a Cuba; Bloomberg reporta que retiró un cargamento de su agenda de enero

Pemex frena envío de petróleo a Cuba; Bloomberg reporta que retiró un cargamento de su agenda de enero

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

José Antonio Romero Tellaeche es destituido del CIDE; nombran a Lucero Ibarra directora interina

Gregory Bovino, el arquitecto de las redadas que sacudieron Minnesota; protestas, balaceras y muertes marcan su salida

Gregory Bovino, el arquitecto de las redadas que sacudieron Minnesota; protestas, balaceras y muertes marcan su salida

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Romero Tellaeche desacata instrucción de Secretaría de Ciencia; señala que “no hay causas legales”

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Campeche silenciado; bajo el acoso de Layda Sansores

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Salen más gastos de la Nueva Corte; compraron togas por casi 300 mil pesos

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

Sheinbaum: Salinas Pliego ya acudió al SAT a manifestar "su deseo de pagar"; SAT y Grupo Salinas analizan alcance de los beneficios

Sheinbaum: Salinas Pliego ya acudió al SAT a manifestar "su deseo de pagar"; SAT y Grupo Salinas analizan alcance de los beneficios

Minnesota arde, mientras Trump atiza el fuego

Minnesota arde, mientras Trump atiza el fuego

Canadá no firmará libre comercio con China; Carney responde a amenaza arancelaria de Trump

Canadá no firmará libre comercio con China; Carney responde a amenaza arancelaria de Trump

Bangkok. Un sacudió este martes la isla indonesia de Java, la más poblada del archipiélago, sin que las autoridades hayan informado por el momento de víctimas ni daños materiales.

El sismo tuvo lugar en el sur de la provincia de Java Oriental a una profundidad de 138 kilómetros, según el Servicio Geológico de (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

La localidad más cercana al epicentro del temblor, que se produjo a las 8:20 hora local (1:20 GMT), es Jatiroto, situada 20.8 kilómetros al sureste.

Lee también

Yogyakarta, ciudad conocida por su patrimonio cultural, está 98.9 kilómetros al este-sureste del punto donde se originó el terremoto.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 sismos, la mayoría de magnitud moderada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO. Foto: Especial

CURP actualizada 2026 GRATIS: así puedes descargar el PDF certificado por RENAPO

MIT Foto: iStock-Marcio Silva

Estas son las 10 mejores universidades para estudiar en Estados Unidos en 2026

Orlando. iStock/ Sean Pavone

15 ciudades de Estados Unidos que podrás visitar en 2026 con vuelos más baratos

FIFA PASS/ Mundial 2026. Foto: Chat GPT

Así funciona FIFA Pass: El sistema que te ayuda a conseguir más rápido tu cita de visa rumbo al Mundial 2026

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta. Foto: Especial / ISSSTE

Pensión ISSSTE: Confirman pago de febrero adelantado para estos pensionados. FECHA exacta