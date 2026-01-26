Más Información

Washington. El presidente anunció el lunes que aumentará los aranceles sobre los productos surcoreanos debido a que la asamblea nacional del país asiático aún no ha aprobado el marco comercial anunciado el año pasado.

Trump informó en redes sociales que los impuestos de importación sobre automóviles, madera y medicamentos de aumentarán del 15% al 25%. Estados Unidos había impuesto previamente los aranceles como parte de una declaratoria de emergencia económica con la que eludió al Congreso. Corea del Sur, en tanto, necesita de la intervención legislativa para aprobar el marco dado a conocer en julio pasado, el cual fue ratificado durante la visita de Trump en octubre.

"Nuestros acuerdos comerciales son muy importantes para Estados Unidos. En cada uno de estos acuerdos, hemos actuado rápidamente para reducir nuestros aranceles en apego a las transacciones acordadas", destacó Trump. “Desde luego, esperamos que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”.

Lee también

La amenaza fue un recordatorio de que el drama arancelario que desató Trump el año pasado probablemente se repetirá una y otra vez a lo largo de este año. Es posible que la economía global y los votantes de Estados Unidos encuentren una estructura comercial a nivel mundial que esté constantemente sujeta a afectaciones y nuevas negociaciones mientras Trump intenta, tal como ya lo ha hecho en otras ocasiones, imponer aranceles para doblegar a otras naciones a su voluntad.

Apenas la semana pasada, el presidente amenazó con ordenar aranceles a los productos de ocho naciones europeas a menos que Estados Unidos obtuviera el control de Groenlandia, aunque se retractó de su amenaza luego de una serie de reuniones en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Además, Trump declaró el sábado que impondría un impuesto del 100% sobre los productos canadienses si su vecino del norte continuaba con sus planes de estrechar sus relaciones comerciales con China.

Trump se jacta que sus acuerdos comerciales atraen nuevas inversiones a Estados Unidos, pero muchos de estos pactos aún no se han finalizado. El Parlamento Europeo aún no ha aprobado un acuerdo comercial impulsado por Trump que impondría un arancel del 15% sobre la mayoría de los productos fabricados por los 27 países miembros de la UE.

Lee también

Estados Unidos se dispone a renegociar este año su pacto comercial de 2020 con Canadá y México.

