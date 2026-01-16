Seúl.- Un incendio registrado el viernes en uno de los últimos barrios pobres de Seúl arrasó viviendas improvisadas y obligó a unos 260 residentes a huir, pero de momento no se han reportado heridos ni muertos.

El incendio fue completamente controlado más de ocho horas después de que iniciara en la barriada de Guryong, en el sur de Seúl, informó la Agencia Nacional de Bomberos en un comunicado.

La agencia indicó que 258 residentes fueron evacuados a lugares seguros y que no hubo heridos ni fallecidos.

La agencia de bomberos agregó que realizará exámenes forenses y otras investigaciones para encontrar la causa del incendio y determinar el alcance de los daños a la propiedad. Los funcionarios de la agencia dijeron que por ahora no pueden confirmar cuántas casas fueron quemadas o dañadas.

En una conferencia de prensa televisada, el oficial de bomberos Jeong Gwang-hun explicó que más de mil 200 personas, entre bomberos y policías, se desplazaron al lugar.

La barriada, situada en una ladera, ha sufrido incendios ocasionales a lo largo de los años, una vulnerabilidad que, según los observadores, está relacionada con la gran densidad de viviendas, construidas con materiales fácilmente inflamables.

El vecindario está ubicado cerca de algunos de los barrios más caros de Seúl, con imponentes bloques residenciales y lujosos distritos comerciales, y ha sido durante mucho tiempo un símbolo de las marcadas desigualdades financieras en Corea del Sur.

Se formó en la década de 1980 como asentamiento para personas que habían sido desalojadas de sus barrios originales debido a proyectos de demolición y reurbanización a gran escala.

Durante esos años, cientos de miles de residentes en la ciudad fueron desalojados de sus casas en barrios marginales y asentamientos de bajos ingresos, un proceso que los líderes, respaldados por el ejército, consideraron crucial para embellecer la ciudad para los visitantes extranjeros antes de los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988.

