Sheinbaum: reforma electoral no busca desaparecer las cosas que han funcionado; rechaza que México vaya hacia un régimen autoritario

EU completa primera venta de petróleo venezolano, reporta AFP; operación ascendería a 500 millones de dólares

VIDEO: Tropas europeas llegan a Groenlandia tras reunión con EU; es una muestra de apoyo a Dinamarca

Aumenta desactivación de drones y minas del narco; sube 122% en Michoacán

Ebrard asegura que México ya está en la revisión del T-MEC; prevé concluir el proceso el 1 de julio

Semar halla en Guerrero narcolaboratorio; estaría vinculado a cuñado de "El Chapo"

Ildefonso Guajardo se deslinda de vínculos con Samuel García Rivero; exfuncionario está relacionado con asesinato de Carlos Manzo

Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

Gusano barrenador ya alcanza a animales silvestres; aves, ciervo, búfalo y un primate, los afectados

Liberan a exrector; aún no se define su situación

EU sanciona a funcionarios de Irán acusados de reprimir protestas; busca señalar quienes están detrás de la "opresión tiránica"

VIDEO: EU captura otro petrolero en el mar Caribe; continúa su campaña contra buques sancionados

La Haya. Una fuerte en una vivienda en una calle céntrica de Utrecht (Países Bajos) ha causado un gran incendio y dejado al menos un herido, lo que obligó a un amplio despliegue de los , informó la policía neerlandesa, que desconoce el origen de la detonación y aún no tiene “una imagen clara” de la situación.

Según las autoridades neerlandesas, poco antes de las 15:30 hora local (14.30 GMT) se recibieron varios avisos alertando de al menos una , tras lo cual se originó el , y los bomberos elevaron rápidamente el nivel de intervención a “gran incendio”, mientras que la policía y los servicios sanitarios y de emergencias acordonaron la zona.

El centro de Utrecht es también hogar del Instituto Cervantes. En declaraciones a EFE, su director, Alberto Gascón Gonzalo, aseguró que todo el personal de la institución se encuentra a salvo, aunque confirmó que escucharon “una explosión fortísima” y las calles colindantes al lugar donde se ha declarado el “huelen mucho ha quemado”.

Bomberos trabajan en el lugar de un gran incendio en una casa en Visscherssteeg, Utrecht, Países Bajos, el 15 de enero de 2026. Se oyeron varias explosiones antes del incendio. Foto: EFE
Bomberos trabajan en el lugar de un gran incendio en una casa en Visscherssteeg, Utrecht, Países Bajos, el 15 de enero de 2026. Se oyeron varias explosiones antes del incendio. Foto: EFE

Los efectivos de la policía y los bomberos, dice, siguen llegando al centro de la ciudad neerlandesa y tratando de controlar el fuego. En las inmediaciones se han roto ventanas y la vía pública quedó cubierta de restos y escombros.

Al menos una persona resultó herida y por el momento no se conocen las , que están siendo investigadas.

La Región de Seguridad de Utrecht pidió a la población que no se acerque al lugar del incidente y que facilite el trabajo de los equipos de emergencia.

Bomberos trabajan en el lugar de un gran incendio en una casa en Visscherssteeg, Utrecht, Países Bajos, el 15 de enero de 2026. Se oyeron varias explosiones antes del incendio. Foto: EFE
Bomberos trabajan en el lugar de un gran incendio en una casa en Visscherssteeg, Utrecht, Países Bajos, el 15 de enero de 2026. Se oyeron varias explosiones antes del incendio. Foto: EFE

Varias ambulancias y helicópteros medicalizados fueron movilizados de forma preventiva, y las calles cercanas al foco del incendio permanecen cerradas al .

Las autoridades activaron el protocolo GRIP-2, que implica la coordinación de servicios de emergencia también fuera del lugar exacto del . El fuego generó llamas intensas y columnas de humo visibles desde distintos puntos de la ciudad.

