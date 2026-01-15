La Haya. Una fuerte explosión en una vivienda en una calle céntrica de Utrecht (Países Bajos) ha causado un gran incendio y dejado al menos un herido, lo que obligó a un amplio despliegue de los servicios de emergencia, informó la policía neerlandesa, que desconoce el origen de la detonación y aún no tiene “una imagen clara” de la situación.

Según las autoridades neerlandesas, poco antes de las 15:30 hora local (14.30 GMT) se recibieron varios avisos alertando de al menos una fuerte explosión, tras lo cual se originó el fuego, y los bomberos elevaron rápidamente el nivel de intervención a “gran incendio”, mientras que la policía y los servicios sanitarios y de emergencias acordonaron la zona.

El centro de Utrecht es también hogar del Instituto Cervantes. En declaraciones a EFE, su director, Alberto Gascón Gonzalo, aseguró que todo el personal de la institución se encuentra a salvo, aunque confirmó que escucharon “una explosión fortísima” y las calles colindantes al lugar donde se ha declarado el incendio “huelen mucho ha quemado”.

Lee también Suiza aprueba ayudas para víctimas del incendio en bar que dejó 40 muertos; abrirán cuenta bancaria para recibir donaciones

Bomberos trabajan en el lugar de un gran incendio en una casa en Visscherssteeg, Utrecht, Países Bajos, el 15 de enero de 2026. Se oyeron varias explosiones antes del incendio. Foto: EFE

Los efectivos de la policía y los bomberos, dice, siguen llegando al centro de la ciudad neerlandesa y tratando de controlar el fuego. En las inmediaciones se han roto ventanas y la vía pública quedó cubierta de restos y escombros.

Al menos una persona resultó herida y por el momento no se conocen las causas de la explosión, que están siendo investigadas.

La Región de Seguridad de Utrecht pidió a la población que no se acerque al lugar del incidente y que facilite el trabajo de los equipos de emergencia.

Lee también Familias exigen información tras incendio en Suiza

Bomberos trabajan en el lugar de un gran incendio en una casa en Visscherssteeg, Utrecht, Países Bajos, el 15 de enero de 2026. Se oyeron varias explosiones antes del incendio. Foto: EFE

Varias ambulancias y helicópteros medicalizados fueron movilizados de forma preventiva, y las calles cercanas al foco del incendio permanecen cerradas al tráfico.

Las autoridades activaron el protocolo GRIP-2, que implica la coordinación de servicios de emergencia también fuera del lugar exacto del incidente. El fuego generó llamas intensas y columnas de humo visibles desde distintos puntos de la ciudad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc