El copropietario del bar suizo, que se incendió durante las celebraciones de Año Nuevo provocando 40 muertes, fue puesto en prisión preventiva durante tres meses, informó el lunes una fuente cercana al caso.

Jacques Moretti fue detenido después de que él y su esposa, Jessica, copropietarios del bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans Montana, fueran interrogados por fiscales del cantón suizo de Valais, en el suroeste del país, el viernes.

Un tribunal cantonal ordenó el lunes que fuera mantenido en detención preventiva durante tres meses, indicó la fuente a AFP.

El incendio se declaró en las primeras horas del día de Año Nuevo, cuando el bar estaba lleno de personas celebrando, y causó la muerte de 40 personas y dejó 116 heridos, la mayoría de ellos adolescentes.

Los Moretti están siendo objeto de una investigación penal y se enfrentan a cargos de homicidio por negligencia, lesiones por negligencia e incendio provocado por negligencia.

Las conclusiones iniciales sugieren que el incendio fue causado por bengalas que prendieron fuego a la espuma insonorizante instalada en el techo del sótano del establecimiento.

También se plantean interrogantes sobre la presencia y accesibilidad de los extintores, así como sobre si las salidas del bar cumplían con la normativa vigente.

Varios clientes que estuvieron en el bar aseguraron a la policía que no vieron salidas de emergencia ni señales para encontrarlas, según informó la cadena de televisión suiza RTS.

“Había mucha gente que intentaba salir por la pequeña puerta de entrada (...). No estoy segura de que hubiese una salida de emergencia en el sótano”, declaró a los investigadores una joven de 16 años.

Otro de 17 tenía una mesa en la primera planta, pero bajó al sótano cinco minutos antes del incendio y admitió que le sorprendió “la falta de salidas de emergencia”.

Tampoco estaban visibles las indicaciones para encontrar las vías de evacuación, admitió otro joven.

Este último había acudido a 'Le Constellation' con su novia, antigua camarera del bar, que fue para ayudar a una amiga que trabajaba esa noche y que acabó falleciendo en el incendio.

“¿Me pregunta si había dispositivos en caso de incendio visible en el bar? Mi respuesta es no”, subrayó la antigua camarera.

Moretti había señalado que había dos puertas de emergencia, una en la primera planta y otra en el sótano, además de señalizaciones de color verde y “al menos cuatro indicaciones de la dirección de las salidas de seguridad”, según RTS.

