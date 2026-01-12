Más Información

Mantener pluris, mover fecha de elección judicial y apegar su presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Mantener pluris, mover fecha de elección judicial y apegar su presupuesto al PIB; las propuestas del INE para reforma electoral

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Queda descartada intervención militar de EU en México: Sheinbaum tras llamada con Trump; seguirá colaboración, asegura

Le roban a la Marina 22 toneladas de mango; fue en predio del Interoceánico

Le roban a la Marina 22 toneladas de mango; fue en predio del Interoceánico

Mark Ruffalo y lo que dijo de Donald Trump en los Globos de Oro: "delincuente condenado, pedófilo"

Mark Ruffalo y lo que dijo de Donald Trump en los Globos de Oro: "delincuente condenado, pedófilo"

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO el Texans vs Steelers de este lunes 12 de enero

NFL: Horario y canales para ver EN VIVO el Texans vs Steelers de este lunes 12 de enero

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Subsidios por 24 mil mdp sostienen al Tren Interoceánico; solo 3% son recursos propios

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

Plan Michoacán eleva sus operativos por aire

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

"Tuvimos una muy buena conversación"; Sheinbaum y Trump hablan sobre el respeto a la soberanía en llamada telefónica

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Exasesora de Trump se convierte en la nueva presidenta de Meta; buscará financiamiento

Exasesora de Trump se convierte en la nueva presidenta de Meta; buscará financiamiento

VIDEO: ¡Viva la libertad, carajo! Milei lanza redes sociales en inglés; se presenta como “héroe de la vida real”

VIDEO: ¡Viva la libertad, carajo! Milei lanza redes sociales en inglés; se presenta como “héroe de la vida real”

El copropietario del , que se incendió durante las celebraciones de provocando 40 muertes, fue puesto en prisión preventiva durante tres meses, informó el lunes una fuente cercana al caso.

Jacques Moretti fue detenido después de que él y su esposa, Jessica, copropietarios del bar en la estación de esquí de Crans Montana, fueran interrogados por fiscales del cantón suizo de Valais, en el suroeste del país, el viernes.

Un tribunal cantonal ordenó el lunes que fuera mantenido en durante tres meses, indicó la fuente a AFP.

Lee también

El incendio se declaró en las primeras horas del día de Año Nuevo, cuando el bar estaba lleno de personas celebrando, y causó la muerte de 40 personas y dejó 116 heridos, la mayoría de ellos adolescentes.

Los Moretti están siendo objeto de una y se enfrentan a cargos de homicidio por negligencia, lesiones por negligencia e incendio provocado por negligencia.

Las conclusiones iniciales sugieren que el fue causado por bengalas que prendieron fuego a la espuma insonorizante instalada en el techo del sótano del establecimiento.

Lee también

También se plantean interrogantes sobre la presencia y accesibilidad de los extintores, así como sobre si las salidas del cumplían con la normativa vigente.

Varios clientes que estuvieron en el bar aseguraron a la policía que no vieron salidas de emergencia ni señales para encontrarlas, según informó la cadena de televisión suiza RTS.

“Había mucha gente que intentaba salir por la pequeña puerta de entrada (...). No estoy segura de que hubiese una salida de emergencia en el sótano”, declaró a los investigadores una joven de 16 años.

Lee también

Otro de 17 tenía una mesa en la primera planta, pero bajó al sótano cinco minutos antes del incendio y admitió que le sorprendió “la falta de salidas de emergencia”.

Tampoco estaban visibles las indicaciones para encontrar las vías de , admitió otro joven.

Este último había acudido a 'Le Constellation' con su novia, antigua camarera del bar, que fue para ayudar a una amiga que trabajaba esa noche y que acabó falleciendo en el incendio.

Lee también

“¿Me pregunta si había dispositivos en caso de incendio visible en el bar? Mi respuesta es no”, subrayó la antigua camarera.

Moretti había señalado que había dos puertas de emergencia, una en la primera planta y otra en el sótano, además de señalizaciones de color verde y “al menos cuatro indicaciones de la dirección de las salidas de seguridad”, según RTS.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden cancelar tu número en 2026 Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre. Foto: Especial

¿Te pueden cancelar tu número en 2026? Telcel revela lo que pasa si NO registras tu celular a tu nombre

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa. Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar 2026: requisitos y cómo recibir 40 mil pesos para mejorar tu casa

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla. Foto: Especial

¿La CURP biométrica ya es obligatoria en 2026? Los documentos que necesitas para tramitarla

Pasaporte mexicano. iStock/ Antonio_Diaz/ http://www.fotogestoeber.de/

¿Cuánto tiempo tardan en entregar el pasaporte mexicano al tramitarlo? Esto debes saber

Top of the Rock/ AndreaAstes

¿Vale la pena el Top of the Rock en Nueva York? Costos, vistas y lo que nadie te cuenta