Atizapán de Zaragoza, Méx.— Durante la temporada decembrina se registraron 15 incendios en viviendas del municipio de Atizapán de Zaragoza, sin personas lesionadas y con saldo únicamente de pérdidas materiales, informó el director de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente del ayuntamiento, Héctor Elorriaga Mejía.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario detalló que del total de emergencias atendidas, únicamente un caso correspondió a una deflagración asociada con gas LP, mientras que el resto se vinculó a situaciones domésticas propias del periodo vacacional y de fin de año.

Explicó que en varios de los incidentes, los habitantes identificaron como posible origen el uso de veladoras dentro de los domicilios, una práctica recurrente durante las celebraciones decembrinas que, en algunos casos, derivó en la propagación del fuego hacia muebles u objetos cercanos.

Además, señaló que entre los factores más frecuentes se encontraron los cortocircuitos en instalaciones eléctricas, condiciones que se presentan con mayor regularidad durante esta época debido al aumento en el consumo de energía eléctrica y al uso prolongado de aparatos y extensiones.

Las autoridades recomiendan a la población revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, extremar precauciones con el uso de veladoras y verificar tanques y conexiones de gas LP.