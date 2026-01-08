Un juez de control dictó prisión preventiva de oficio a Eduardo Enrique Gómez García, excomisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal acusó a Gómez García del desvío de recursos del sistema penitenciario federal a empresas ligadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Ante ello, la defensa del exservidor público solicitó al juez la duplicidad del plazo para recabar pruebas en favor de su defendido, por lo que será en los próximos días cuando se defina la situación jurídica del acusado.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Eduardo Enrique Gómez García suscribió contratos de servicios para diversos penales federales del país que García Luna tenía a su cargo.

Gómez García fue detenido en Puebla, por la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con base en labores de inteligencia, en coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

