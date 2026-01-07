Por el delito de delincuencia organizada con fines de trata de personas, un juez de control vinculó a proceso y ratificó prisión preventiva oficiosa a Yoel Alter, integrante de la secta ultraortodoxa judía “Lev Tahor”, que sustraer a menores de su lugar de origen para casarlos de manera forzada con adultos del mismo grupo que opera en Israel, Nueva York, Guatemala y México.

En continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal aportó los datos de prueba suficientes para que el juez de control procesara al sujeto de origen judío quien quedó preso en el Centro de Reinserción Social Estatal de Tapachula, Chiapas.

Asimismo, el juez concedió al Ministerio Público dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Lee también Cae Eduardo Gómez, otro excolaborador de García Luna; es señalado de desvío de recursos en el sistema penitenciario

Luego de trabajos de inteligencia, Yoel Alter fue detenido en el estado de Chiapas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, quienes le cumplimentaron una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas (hipótesis de matrimonios forzados).

Alter forma parte de la secta ”Lev Tahor”, fundada en Jerusalén en 1988 y que es señalada de abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores, lo que ha obligado a sus integrantes a cambiar de ubicación constantemente para evitar las intervenciones de la justicia.

Las autoridades identificaron que la secta judía opera principalmente en Israel, Nueva York, Guatemala y en México, donde se han realizado diversas detenciones de sus líderes y el rescate de personas menores de edad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc