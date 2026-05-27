A dos días de haber sido inaugurada, en la Utopía La Heroica, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, personal continúa realizando obras dentro de las instalaciones.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató la presencia de trabajadores efectuando labores de soldadura, instalación de equipo, colocación de pasto sintético y montaje de estructuras metálicas en distintas áreas del complejo.

En varios puntos de la Utopía se observó maquinaria, herramientas y materiales de construcción distribuidos alrededor de las instalaciones, mientras trabajadores trasladaban palas, carretillas, tablones y diversos instrumentos utilizados para continuar con las adecuaciones del espacio.

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El pasado domingo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía La Heroica, la cual se convirtió en la tercera fuera de la alcaldía Iztapalapa y se prevé que atienda a cerca de 100 mil personas.

A dos días de su puesta en marcha, —el lunes no abren—, se observó que, algunas zonas permanecían acordonadas mientras se realizaban maniobras y trabajos de instalación.

En una de las canchas del recinto, empleados colocaban pasto sintético sobre la superficie, mientras a un costado maquinaria pesada descargaba tubos y otras estructuras metálicas que serían utilizadas en los trabajos.

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Además, en el sitio se escuchaban trabajos constantes de martilleo y corte de materiales en varias áreas.

En las canchas de basquetbol aún podían verse andamios colocados junto a las paredes más altas, así como latas de pintura, brochas y herramientas utilizadas por personal que continuaba realizando trabajos de acabado y mantenimiento.

A un costado de esta zona también se observó una estructura metálica en proceso de instalación rodeada de tablones de madera y material de obra.

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En el área destinada para las Casas de Día, trabajadores seguían pintando paredes, acomodando tablones y realizando adecuaciones al interior del inmueble; algunos empleados entraban y salían cargando materiales mientras otros continuaban con labores de instalación en distintas partes del edificio.

También se observó a personal realizando trabajos de soldadura en diferentes zonas del recinto, mientras otros empleados daban mantenimiento y realizaban ajustes en infraestructura y mobiliario urbano.

Vecinos y usuarios señalaron que algunos de los espacios y servicios todavía no se encuentran completamente listos para operar.

Otros espacios permanecían cerrados al público, entre ellos el comedor comunitario, la tortillería y algunas áreas del sistema de cuidados.