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La alcaldesa Evelyn Parra encabezó un evento este fin de semana para festejar a las madres trabajadoras en la demarcación con una comida y baile.
Durante el evento, informó la alcaldía, las mamás disfrutaron del espectáculo musical con las presentaciones de Laura Flores, Alejandra Ávalos y Macedonia, quienes pusieron a cantar y bailar a las asistentes en una celebración cercana.
Evelyn Parra reconoció el esfuerzo, dedicación y compromiso de las madres trabajadoras, especialmente de aquellas mujeres que durante muchos años han formado parte de la administración pública y que diariamente cumplen con una importante labor tanto en sus hogares como en sus centros de trabajo.
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De acuerdo con la demarcación, desde temprana hora las asistentes fueron recibidas con entusiasmo y cariño; posteriormente compartieron un desayuno especial, pastel, regalos personales, rifas de electrodomésticos y dos viajes, detalles preparados especialmente para reconocer la entrega y dedicación de las trabajadoras de la alcaldía, quienes todos los días desempeñan una doble labor al cumplir con sus responsabilidades laborales y familiares.
La edil Parra Álvarez también agradeció la presencia de la diputada federal Elena Segura, quien acompañó este festejo especial; además, destacó que este tipo de celebraciones se realizan con cariño y respeto para reconocer a las mujeres trabajadoras de la demarcación.
Para el festejo del Día de las Madres, la alcaldía organizó un concierto con Yuri, donde más de 55 mil personas asistieron y comentó la demarcación que ha sido de los eventos más importantes en la zona.
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JACL/cr
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