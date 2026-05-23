La alcaldesa Evelyn Parra encabezó un evento este fin de semana para festejar a las madres trabajadoras en la demarcación con una comida y baile.

Durante el evento, informó la alcaldía, las mamás disfrutaron del espectáculo musical con las presentaciones de Laura Flores, Alejandra Ávalos y Macedonia, quienes pusieron a cantar y bailar a las asistentes en una celebración cercana.

Evelyn Parra reconoció el esfuerzo, dedicación y compromiso de las madres trabajadoras, especialmente de aquellas mujeres que durante muchos años han formado parte de la administración pública y que diariamente cumplen con una importante labor tanto en sus hogares como en sus centros de trabajo.

Las mamás disfrutaron del espectáculo musical con las presentaciones de Laura Flores, Alejandra Ávalos y Macedonia. | Foto: Especial.

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De acuerdo con la demarcación, desde temprana hora las asistentes fueron recibidas con entusiasmo y cariño; posteriormente compartieron un desayuno especial, pastel, regalos personales, rifas de electrodomésticos y dos viajes, detalles preparados especialmente para reconocer la entrega y dedicación de las trabajadoras de la alcaldía, quienes todos los días desempeñan una doble labor al cumplir con sus responsabilidades laborales y familiares.

La edil Parra Álvarez también agradeció la presencia de la diputada federal Elena Segura, quien acompañó este festejo especial; además, destacó que este tipo de celebraciones se realizan con cariño y respeto para reconocer a las mujeres trabajadoras de la demarcación.

Para el festejo del Día de las Madres, la alcaldía organizó un concierto con Yuri, donde más de 55 mil personas asistieron y comentó la demarcación que ha sido de los eventos más importantes en la zona.

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JACL/cr