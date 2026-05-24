La jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró la Utopía La Heroica, localizada en lo que antes fue el Deportivo Eduardo Molina.

Esta Utopía, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, es la tercera que se abre al público fuera de Iztapalapa, y se prevé que beneficie a 100 mil personas.

Clara Brugada inaugura Utopía La Heroica en Venustiano Carranza; atenderá a 100 mil personas. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Brugada Molina detalló que se invirtieron 266 millones de pesos para la transformación de este espacio, que abarca 100 mil metros cuadrados, y que está dedicado, entre otras cosas, al cuidado “para hacer justicia a las mujeres”.

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Este lugar tendrá una Casa de Día para brindar alojamiento permanente a los adultos mayores; además, habrá una Casa de la Salud, que contará con una alberca de rehabilitación “que no le pide nada a los hospitales privados”.

La mandataria capitalina resaltó que la Utopía La Heroica tendrá una alberca especializada para practicar el nado sincronizado; asimismo, habrá canchas de futbol, voleibol, padel, entre otras.

Clara Brugada inaugura Utopía La Heroica en Venustiano Carranza; atenderá a 100 mil personas. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

En suma, dijo, se brindan más de 250 actividades para todas las edades y gustos.

Clara Brugada indicó que decidieron que esta Utopía se llamara La Heroica por la historia que representa la “heroica” Venustiano Carranza, y para reconocer a las mujeres, adultos mayores, jóvenes e infancias.

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Por último, invitó a todas las y los capitalinos a acudir el próximo domingo 31 de mayo al Monumento a la Revolución a escuchar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral.

El secretario de Obras, Raúl Basulto, destacó que están cumpliendo con la entrega de esta tercera Utopía, y que están trabajando a pasos agigantados para cumplir la meta de inaugurar 100 de estos espacios antes de que concluya la presente administración.

Clara Brugada inaugura Utopía La Heroica en Venustiano Carranza; atenderá a 100 mil personas. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, destacó que quedaron “boqui abiertos”, pues esta nueva Utopía tiene absolutamente todo, ya que ofrece actividades para niños, jóvenes, adultos, y adultos mayores.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, acudió la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, quién destacó que este es un espacio de ensueño por las múltiples actividades que ofrece. Resaltó que la Jefa de Gobierno está materializando, primero en Iztapalapa y ahora por toda la Ciudad, el sueño de las Utopías.

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