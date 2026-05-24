La alcaldía Iztapalapa instalará una pantalla gigante para que aficionados disfruten de la Gran Final entre Pumas y Cruz Azul este domingo 24 de mayo.

A través de sus redes sociales, la demarcación informó que la cita será a las 19:00 horas en la Macroplaza de Iztapalapa, donde los asistentes podrán ver el encuentro.

“Te invitamos a disfrutar en pantalla gigante la Gran Final entre Pumas vs Cruz Azul y vivir juntas y juntos la pasión por el futbol en comunidad”, publicó la alcaldía en su cuenta de X.

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