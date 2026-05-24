La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará un dispositivo preventivo con 3 mil policías en el Estadio Olímpico Universitario ante el encuentro deportivo entre los equipos de Pumas y Cruz Azul, el cual comenzará a las 19:00 horas.

En un comunicado, la dependencia explicó desplegará mil 23 uniformados de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito y de Inteligencia e Investigación Policial, apoyados con 57 vehículos oficiales, seis grúas, 31 motocicletas, un autobús y una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

También habrá un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores y tres drones de la Unidad Águila de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, los cuales serán los encargados de resguardar al estadio hasta el fin de las actividades.

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Además, se realizarán recorridos de seguridad constantes en las inmediaciones del Estadio Universitario con el fin de prevenir la reventa de entradas.

Al interior del estadio, la SSC contará con 2 mil uniformados de la Policía Auxiliar (PA) con 16 unidades, las cuales estarán desplegados en los accesos principales al estadio, la zona de gradas, pasillos, a nivel de cancha, y en los estacionamientos

Lo anterior, con el objetivo de evitar que sean introducidos objetos aptos para agredir y verificar que las acciones se realicen sin contratiempos.

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Afectaciones y vías alternas por el partido Pumas vs Cruz Azul

Aunado a ello, la SSC dijo que se implementarán cortes a la circulación entre las avenidas principales, calles aledañas y paraderos que conectan con el Estadio para facilitar la movilidad vehicular y peatonal en los alrededores, así como no afectar a peatones de la vía pública.

La secretaría invitó a la ciudadanía a utilizar la aplicación “Mi Policía” si necesita apoyo oportuno y seguir las cuentas de redes sociales @SSC_CDMX, @OVIALCDMX y @UCS_GCDMX para mantenerse informado.

Pumas vs Cruz Azul. Foto: Especial

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