Bruno Marioni opinó que los Pumas de Efraín Juárez tendrán el plus de disputar la final de vuelta de la Liga MX en condición de locales, situación debe pesar dentro del terreno de juego.

El Barullo aceptó que la escuadra auriazul suele hacerse fuerte en el estadio Olímpico Universitario, por lo que saldrá con esa ventaja de contar con el apoyo de sus seguidores.

“Para cualquier equipo terminar el torneo enfrentando a cualquier rival en tu casa es una alegría y una motivación. A los rivales les cuesta [de visita], la afición pesa y juega un rol protagónico”, señaló el exdelantero.

Para quien también fuera director técnico de los auriazules, al ser locales, esta es la oportunidad perfecta para los Pumas de obtener el campeonato.

“A todos nos gusta celebrar con nuestra gente y CU va estar repleto, va a ser soberbio, impresionante, entonces es un marco inmejorable que se presenta para coronar en casa”, manifestó de cara al “juego grande”.

Respecto a la unión que logró Efraín Juárez entre su equipo y la afición universitaria, el Barullo destacó que se debe a que los seguidores se sintieron identificados por lo que veían sobre el terreno de juego en cada jornada.

“Sin un equipo que te convenza y que te transmita, la gente no va a la cancha, en ninguna parte del mundo. Este equipo transmitió siempre mucha entrega, mucha garra y mucha energía; dio resultados de local, ganó la mayoría [de los partidos] y eso permitió que la gente fuera, empujara y ayudara cada vez más”, valoró Bruno Marioni.

Cabe destacar que durante su etapa como jugador de los felinos, Marioni tuvo la oportunidad de coronarse. Justo la vuelta de esa final se dio en Ciudad Universitaria, cuando en el Clausura 2004 derrotaron a Chivas en una dramática tanda de penaltis.

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