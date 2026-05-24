Bruno Marioni considera que los Pumas llegan al juego de vuelta de la final con “un poquito de viento a su favor”, sobre todo, por el factor Efraín Juárez.

No obstante, el exgoleador universitario valoró la calidad de la plantilla de La Máquina de Joel Huiqui y aseguró que será un digno oponente en la disputa por el título del Clausura 2026.

“Creo que se ha dado una gran final, entre dos equipos grandes y dos equipos de la capital. El Cruz Azul es un rival que tiene futbolistas de gran jerarquía, no será nada fácil”, expresó.

El Barullo reconoció que tiene la ilusión de que Pumas se corone y hay confianza, por lo que ha visto a lo largo del torneo.

“El plantel de Efraín hoy, futbolísticamente, está un paso por encima; ha mostrado jerarquía en muchos momentos y ha mostrado determinación”, afirmó.

Con sus sentimientos hacia la institución auriazul, porque es con la que más partidos disputó (74) en su carrera, el argentino aceptó que tiene el deseo de que su exequipo se corone.

“Evidentemente, mi corazón está en CU y eso es innegable. Estoy muy agradecido por los momentos que viví, le debo mucho de mi carrera a los Pumas”, dijo.

Bruno Marioni añadió que su optimismo por que llegue la “octava” es alto, gracias a la ventaja que tendrán Juárez y sus dirigidos al cerrar la eliminatoria en el estadio Olímpico Universitario.

“Estoy ilusionado como la mayoría de los aficionados. Después de 15 años, tener la posibilidad de poder lograr un campeonato... creo que está al alcance más que nunca, [sobre todo], por poder cerrar en casa”, compartió.

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