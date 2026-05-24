Este domingo, 24 de mayo, Pumas y Cruz Azul definirán al nuevo campeón del futbol mexicano en el Estadio Olímpico Universitario. De cara a la Gran Final del torneo Clausura 2026, el recinto capitalino publicó una serie de recomendaciones para el partido que, si bien empieza a las siete, abrirá puertas a partir de las cuatro de la tarde.

Conforme a lo señalado, estos son los objetos que los aficionados auriazules y celestes no podrán ingresar al inmueble:

Cinturones y bufandas.

Objetos de vidrio, plástico y aluminio.

Latas de aerosol.

Cosméticos.

Encendedores.

Cigarros.

Armas de fuego y punzocortantes.

Mantas y letreros.

Bolsas grandes

Alimentos.

Carriolas y sombrillas.

Binoculares.

Papel en rollo.

Mochilas.

Gel antibacterial mayor a 100 mililitros.

Por el contrario, el Estadio Olímpico Universitario emitió una serie de recomendaciones para acceder al recinto y disfrutar del partido de forma segura:

Presentar Fan ID activo.

Llegar al recinto con anticipación.

No olvidar identificación oficial. En el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su credencial podrá validarse como identificación.

(UNAM), su credencial podrá validarse como identificación. Llevar celular con carga completa.

Tener presentes números de emergencia.

A los aficionados les espera un espectáculo ya que, con entradas agotadas, Pumas y Cruz Azul dejaron la serie abierta después de empatar a cero en el partido de ida de la final.

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Estadio Olímpico Universitario, durante la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7

Estos son los horarios a contemplar para la Gran Final del torneo Clausura 2026

Apertura de estacionamientos - 14:00 horas (tiempo del centro de México).

- 14:00 horas (tiempo del centro de México). Apertura de puertas - 16:00 horas (tiempo del centro de México) - No habrá venta en taquillas.

- 16:00 horas (tiempo del centro de México) - No habrá venta en taquillas. Inicio del partido - 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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