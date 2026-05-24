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Este domingo, 24 de mayo, Pumas y Cruz Azul definirán al nuevo campeón del futbol mexicano en el Estadio Olímpico Universitario. De cara a la Gran Final del torneo Clausura 2026, el recinto capitalino publicó una serie de recomendaciones para el partido que, si bien empieza a las siete, abrirá puertas a partir de las cuatro de la tarde.
Conforme a lo señalado, estos son los objetos que los aficionados auriazules y celestes no podrán ingresar al inmueble:
- Cinturones y bufandas.
- Objetos de vidrio, plástico y aluminio.
- Latas de aerosol.
- Cosméticos.
- Encendedores.
- Cigarros.
- Armas de fuego y punzocortantes.
- Mantas y letreros.
- Bolsas grandes
- Alimentos.
- Carriolas y sombrillas.
- Binoculares.
- Papel en rollo.
- Mochilas.
- Gel antibacterial mayor a 100 mililitros.
Por el contrario, el Estadio Olímpico Universitario emitió una serie de recomendaciones para acceder al recinto y disfrutar del partido de forma segura:
- Presentar Fan ID activo.
- Llegar al recinto con anticipación.
- No olvidar identificación oficial. En el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su credencial podrá validarse como identificación.
- Llevar celular con carga completa.
- Tener presentes números de emergencia.
A los aficionados les espera un espectáculo ya que, con entradas agotadas, Pumas y Cruz Azul dejaron la serie abierta después de empatar a cero en el partido de ida de la final.
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Estos son los horarios a contemplar para la Gran Final del torneo Clausura 2026
- Apertura de estacionamientos - 14:00 horas (tiempo del centro de México).
- Apertura de puertas - 16:00 horas (tiempo del centro de México) - No habrá venta en taquillas.
- Inicio del partido - 19:00 horas (tiempo del centro de México).
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