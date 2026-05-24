Universal Deportes | 24-05-26 | 10:41 | Actualizada | 24-05-26 | 10:41 |

Este domingo, 24 de mayo, Pumas y Cruz Azul definirán al nuevo campeón del futbol mexicano en el . De cara a la Gran Final del torneo Clausura 2026, el recinto capitalino publicó una serie de recomendaciones para el partido que, si bien empieza a las siete, abrirá puertas a partir de las cuatro de la tarde.

Conforme a lo señalado, estos son los objetos que los aficionados auriazules y celestes no podrán ingresar al inmueble:

  • Cinturones y bufandas.
  • Objetos de vidrio, plástico y aluminio.
  • Latas de aerosol.
  • Cosméticos.
  • Encendedores.
  • Cigarros.
  • Armas de fuego y punzocortantes.
  • Mantas y letreros.
  • Bolsas grandes
  • Alimentos.
  • Carriolas y sombrillas.
  • Binoculares.
  • Papel en rollo.
  • Mochilas.
  • Gel antibacterial mayor a 100 mililitros.

Por el contrario, el Estadio Olímpico Universitario emitió una serie de recomendaciones para acceder al recinto y disfrutar del partido de forma segura:

  • Presentar Fan ID activo.
  • Llegar al recinto con anticipación.
  • No olvidar identificación oficial. En el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), su credencial podrá validarse como identificación.
  • Llevar celular con carga completa.
  • Tener presentes números de emergencia.

A los aficionados les espera un espectáculo ya que, con entradas agotadas, Pumas y Cruz Azul dejaron la serie abierta después de empatar a cero en el partido de ida de la final.

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Estadio Olímpico Universitario, durante la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7
Estadio Olímpico Universitario, durante la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7

Estos son los horarios a contemplar para la Gran Final del torneo Clausura 2026

  • Apertura de estacionamientos - 14:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Apertura de puertas - 16:00 horas (tiempo del centro de México) - No habrá venta en taquillas.
  • Inicio del partido - 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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Pumas y Cruz Azul en la Final de Ida del Clausura 2026, celebrada en el Estadio Ciudad de los Deportes - Foto: Imago7
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