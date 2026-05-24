El mañana no existe para Pumas y Cruz Azul. El que sueñe con alcanzar la gloria tendrá que salir a buscar el jaque mate desde un inicio.

Como si se tratara de una partida de ajedrez, estos dos grandes se enfrentarán sobre el “tablero” del estadio Olímpico o para definir al nuevo rey del futbol mexicano.

Efraín Juárez y Joel Huiqui deberán mover sus piezas con demasiado análisis. Ninguno puede darse el lujo de titubear, porque el título del Clausura 2026 está en juego. La recompensa será enorme para el que salga vencedor.

El equipo auriazul sale con ligera ventaja para el juego de vuelta, al jugar en CU, donde se ha hecho fuerte en los últimos meses.

De los últimos 13 partidos que ha disputado en casa, desde el 22 de octubre de 2025, sólo ha sufrido una derrota, por ocho victorias y cuatro empates. Es decir, no suele caer frente a su afición.

Por si fuera poco, jamás ha perdido un juego de final en CU, con un saldo de ocho triunfos y seis empates.

Además, de las ocho disputas por el campeonato en las que cerró en casa, se quedó con cinco.

De sus eliminatorias directas en Liguilla, los Pumas dominan ampliamente con seis series ganadas, por cuatro del Cruz Azul.

Aunque, en la final, sólo se han visto la caras en dos ocasiones y ambos cuenta con un triunfo. Tuvieron que pasar 45 años para que se volvieran a citar.

Todas las condiciones están dadas para que Efraín Juárez y sus dirigidos rompan con la sequía de 15 años sin que el Club Universidad Nacional sea campeón y, finalmente llegue la ansiada octava estrella.

Sin embargo, Joel Huiqui y su Máquina no serán rivales nada sencillos, sobre todo, porque cuentan con una plantilla más costosa que la de sus rivales, es decir, poseen más recursos en dado caso de unos hipotéticos tiempos extra.

Además, las ganas de conquistar el anhelado décimo campeonato para la institución de La Noria son máximas y no quieren desaprovechar.

Los Pumas y el Cruz Azul definen hoy al campeón del futbol mexicano en un duelo que tendrá demasiados ingredientes que lo hacen, incluso antes de jugarse, ya histórico. Sólo uno podrá tocar el cielo esta noche.

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