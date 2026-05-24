Para Bruno Marioni, campeón del Clausura 2004 con Pumas de la Universidad Nacional, es importante darle todo el crédito que se merece a Efraín Juárez.

El Barrullo valoró “todo lo que ha hecho” el joven director técnico mexicano con su exequipo y agradeció que lo regresara a los primeros planos como protagonista.

“Ha logrado llevar a Pumas a una nueva final, después de muchos años y ha sabido encontrar la fórmula para que Pumas vuelva a estar en los lugares que todo el mundo auriazul esperamos que esté”, declaró en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

El campeón de goleo auriazul destacó que Efra supo cómo influir en sus jugadores para que todos estén en sintonía rumbo al mismo objetivo que, desde un principio, fue la obtención del campeonato.

“Creo que está más que claro que tiene aura y conocimiento y eso le permite convencer al futbolista; ha logrado permear su idea a los jugadores y ellos están muy contentos con él. Todas estas cosas le permiten ser querido por la afición”, puntualizó quien también dirigiera a los felinos.

Bruno lamentó que Juárez sea señalado por su forma de ser, porque considera que tiene cosas positivas que ofrecer desde el banquillo, ya que lo conoció muy bien cuando era joven.

“Muchas veces se juzga o se critica la personalidad de alguien y se deja de lado su sabiduría, conocimiento y toma de decisiones. Él, desde chavito y que subió al primer equipo, tenía una personalidad ya muy marcada y creo que eso le permitió hacer su carrera”, recordó Marioni.

El exfutbolista argentino no dudó en reconocer el éxito que ha tenido Efraín en su corta etapa como entrenador y señaló que los datos son imposibles de refutar, pese a que ha acumulado una gran cantidad de detractores.

“Ya ha logrado ser campeón con el Atlético Nacional, un grande de Colombia, y por el trabajo que se ve que está haciendo como entrenador de Pumas, digamos que no debería haber muchas opiniones en contra”, sentenció Marioni, previo a la gran final.

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