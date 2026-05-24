El día más esperado del semestre ha llegado. Hoy, los Pumas y el Cruz Azul se enfrentan en la final del Clausura 2026.

El título del futbol mexicano está en juego y sólo uno podrá conquistarlo. Para eso, deberá ser mejor que el otro.

El segundo capítulo de la disputa por el trofeo de la Liga MX se escribe este domingo 24 de mayo sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

El equipo de Efraín Juárez se enfrenta al de Joel Huiqui en CU, en un duelo que ya tiene tienes personales.

Este día protagonizan una nueva edición del Clásico de la Obsesión, pero con un sabor distinto. En esta ocasión, el ganador se llevará un trofeo más a sus vitrinas.

Para los del Pedregal, la posibilidad de alcanzar el octavo título de su historia es una ilusión máxima. Romperían una racha de 15 años sin poder proclamarse campeón.

Desde el Clausura 2011, no logran levantar un campeonato, cuando derrotaron al Monarca Morelia en el inmueble auriazul.

Por su parte, la Máquina desea bordar la décima estrella en su escudo; aunque, su cantidad de años sin ganar no es tan amplia.

De la mano de Joel Huiqui buscarán volver a ganar el trofeo de nuestro balompié nacional.

Para el conjunto de La Noria, sería doblemente especial porque se coronaría en CU, donde cuenta con una amplia racha de partidos sin perder.

Cabe recordar que esta será la tercera ocasión que los Pumas y el Cruz Azul se enfrenten en la final del futbol mexicano.

Hasta el momento, el saldo es de una victoria para ambos equipos; La Máquina ganó la primera edición y la escuadra universitaria la segunda.

Desde hace 45 años que no medían fuerzas en la disputa por el trofeo del futbol mexicano.

Este día el futbol mexicano conocerá a su nuevo monarca, Efraín Juárez y sus dirigidos saldrán con la ventaja de la localía.

Sin embargo, Joel Huiqui y sus pupilos tratarán de arruinarles su fiesta en su propia casa.

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