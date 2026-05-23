Para los aficionados auriazules, Cruz Azul tiene una “obsesión” con derrotar a Pumas. Sin embargo, para los fanáticos celestes es al revés. En X, antes Twitter, nació el término del “Clásico de la Obsesión” para nombrar la creciente rivalidad entre los dos protagonistas que, este domingo, definirán en el Estadio Olímpico Universitario al campeón del torneo Clausura 2026.

El futbol siempre está acompañado por un debate en redes sociales. Un lejano seis de diciembre del 2020 no fue la excepción, menos aún cuando la pandemia por COVID-19 impidió la presencia de aficionados en la semifinal de vuelta entre Pumas y Cruz Azul, correspondiente al Apertura 2020 que, en aquel entonces, cambió de nombre a “Guard1anes 2020” en honor al personal de salud mexicano.

Pese a la ausencia de afición en el recinto de Ciudad Universitaria, donde se celebró el partido de vuelta, el acompañamiento de los fanáticos — en los noventa y seis minutos de juego— se dio a través de redes sociales.

A puerta cerrada, Pumas firmó una histórica remontada ante Cruz Azul. Los auriazules rescataron el empate global (4-4) y por su posición en la tabla general avanzaron a la final del torneo, donde cayeron ante “La Fiera” de León.

A partir de ese momento, hubo un antes y un después en la dinámica de ambas aficiones. El término “Clásico de la Obsesión” nació de la gente. Más aún porque, a lo largo de los años, ocurrieron más “roces” que intensificaron la rivalidad entre Pumas y Cruz Azul.

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Pumas y Cruz Azul en la Final de Ida del Clausura 2026, celebrada en el Estadio Ciudad de los Deportes - Foto: Imago7

Uno de ellos es que, en el 2025, Cruz Azul fue “compañero de cuarto” de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. La “Máquina” construyó una familiaridad en el hogar de los auriazules al punto en el que, de la mano con el estratega Vicente Sánchez, conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf después de golear (5-0) a los Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) en Ciudad Universitaria.

En enero del 2026, los celestes no llegaron a un acuerdo para continuar como “compañeros de cuarto” de los auriazules en el Estadio Olímpico Universitario. Sin recinto propio, Cruz Azul se mudó al Estadio Cuauhtémoc de Puebla para disputar sus partidos como local en el Clausura 2026.

Unos meses antes, en el cierre de la fase regular del Apertura 2025, una dura entrada del mediocampista Adalberto Carrasquilla derivó en que el guardameta Kevin Mier sufriera una fractura de tibia. Esto sucedió en noviembre del 2025, y Mier regresó a las canchas hasta marzo del 2026.

Kevin Mier salió en el carrito de las asistencias, tras la entrada de "Coco" Carrasquilla - Foto: Imago7

Más recientemente, cuando el estratega Nicolás Larcamón todavía dirigía a Cruz Azul, explotó contra el arbitraje en el duelo que disputaron ante Pumas durante la Jornada 11 del Clausura 2026.

La “Máquina” adelantó el marcador gracias a los goles de Nicolás Ibáñez y Carlos Rodríguez, sin embargo, el arbitraje señaló un penal en favor de los auriazules por una falta sobre “Memote” Martínez. Juninho Vieira no desaprovechó la oportunidad y cortó la distancia para los universitarios. Y finalmente, Willer Ditta cometió un autogol que permitió el empate 2-2 entre ambas escuadras.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Nicolás Larcamón criticó fuertemente la decisión del silbante que marcó el penal: “No lo siento personal, no lo siento como una persecución, pero coincide porque teníamos el antecedente de ese partido anterior donde fracturan a un jugador. Lo que me frustra y me ofusca un poco es ver que una acción determina el rumbo del partido”, sentenció el argentino.

Y este domingo, 24 de mayo, se sumará un capítulo importante a la creciente rivalidad entre ambos equipos. Por un lado, el técnico Efraín Juárez luchará para romper con una sequía de quince años y con ello, darle su octava estrella a Pumas en el futbol mexicano. Mientras que, en la otra cara de la moneda, el estratega Joel Huiqui buscará su permanencia al frente del plantel con la anhelada décima de los celestes.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX?

Domingo, 24 de mayo

Pumas vs Cruz Azul | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7, Disney + Premium y Layvtime en YouTube.

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