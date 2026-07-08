La historia de amor entre Margaret Qualley y Jack Antonoff atraviesa por una fuerte crisis; y es que, de acuerdo con la prensa internacional, la pareja ha decidido separarse a tan solo unos meses de cumplir tres años de casados.

Según información de la revista People, la actriz, de 31 años, y el productor musical, de 42, pusieron en pausa su relación, y, aunque los motivos no se han dado a conocer, personas cercanas aseguran que se encuentran "resolviendo cosas".

Otra fuente calificó el matrimonio como inestable, contradiciendo la imagen perfecta que los famosos construyeron alrededor de su relación.

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La noticia se dio a conocer tan solo unos días de que Anatoff asistiera a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce sin la actriz. En su lugar acudió su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff, un detalle que alimentó las versiones sobre un posible distanciamiento entre la pareja.

Qualley y Antonoff comenzaron su relación en 2021, luego de que fueran vistos besándose durante una cita en Brooklyn. Al año siguiente hicieron pública su relación, y para agosto del 2023 se casaron.

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La separación contrasta con las declaraciones que Antonoff hizo apenas en abril, durante una entrevista a The Howard Stern Show, donde recordó que supo que quería casarse con Qualley desde el momento en que la conoció.

"La vi y fue como una maldita película de Hallmark que no parece creíble. Cuando la conocí, empecé a imaginar cosas que jamás había imaginado, como el matrimonio", expresó el músico.

Hasta el momento ninguno de los dos ha hablado al respecto, sin embargo, recientemente e, Antonoff continúa con la gira de Bleachers, mientras Qualley se encuentra en la preproducción de la película de terror Possession. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre los reportes de su separación.

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