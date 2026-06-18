"El amor es un viaje en trineo al infierno" es una comedia negra inspirada en las experiencias de su creadora, la escritora queer Tricia Cooke.

La trama sigue a dos amigas lesbianas, Jamie y Marian, quienes para superar el desastre de su vida amorosa deciden emprender un viaje en carretera rumbo a Florida.

Lo que ellas no saben que en la cajuela del auto que rentaron se encuentra un maletín que pertenece a unos delincuentes.

A medida que se acercan a su destino, son perseguidas, sin darse cuenta, por los maleantes; y es que, el contenido de la maleta no debe salir a la luz, pues podría acabar con la carrera de un político ultraconservador.

El director (Ethan Coen) desvela con su filme un panorama desenfadado e irreverente acerca de las relaciones, también hace una sátira descarnada y autodestructiva sobre el romance.

Actúan Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Beanie Feldstein, Pedro Pascal y Matt Damon.

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Dónde ver: Netflix