La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó la repavimentación de la calle Niza, en la colonia Juárez, como parte de las acciones de recuperación de infraestructura urbana y mejora a la movilidad.

En un comunicado, informó que en total fueron sustituidos 7 mil 498 metros cuadrados de carpeta asfáltica en el tramo que va de Paseo de la Reforma a Avenida Chapultepec.

Además, dijo que instalaron 82 confinadores, 20 balizas y 160 botones delimitadores de carril con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes transitan por esta zona.

Se han realizado trabajos en calles como Bajío, Ámsterdam, Virginia Fábregas, Alfonso Herrera, Tomás Alva Edison, Clavel y Doctor Enrique González Martínez. Foto: Especial

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Como parte de la obra, añadió que se integró la ciclovía antes del cruce con la calle Marsella, a los tres carriles de circulación para conectar con la calle Orizaba, en la colonia Roma Norte.

"Renace Cuauhtémoc. Recuperamos una ciclovía, entregamos una calle completamente reencarpetada y vamos a seguir con esa obsesión: que esta alcaldía tenga los mejores espacios públicos de toda la ciudad, porque eso también mejora la calidad de vida de nuestros vecinos", señaló Rojo de la Vega.

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Finalmente, recordó que ya fueron repavimentados 25 mil metros cuadrados en la calle Cedro, 12 mil en Tehuantepec, 8 mil en Miguel E. Schultz y mil 500 metros cuadrados de concreto hidráulico en Ozuluama. Además de trabajos en calles como Bajío, Ámsterdam, Virginia Fábregas, Alfonso Herrera, Tomás Alva Edison, Clavel y Doctor Enrique González Martínez.

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