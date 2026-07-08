[Publicidad]
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, entregó la repavimentación de la calle Niza, en la colonia Juárez, como parte de las acciones de recuperación de infraestructura urbana y mejora a la movilidad.
En un comunicado, informó que en total fueron sustituidos 7 mil 498 metros cuadrados de carpeta asfáltica en el tramo que va de Paseo de la Reforma a Avenida Chapultepec.
Además, dijo que instalaron 82 confinadores, 20 balizas y 160 botones delimitadores de carril con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes transitan por esta zona.
Lee también Policía mata a su compañero en Venustiano Carranza; se le escapa tiro al intentar quitarse la chamarra
Como parte de la obra, añadió que se integró la ciclovía antes del cruce con la calle Marsella, a los tres carriles de circulación para conectar con la calle Orizaba, en la colonia Roma Norte.
"Renace Cuauhtémoc. Recuperamos una ciclovía, entregamos una calle completamente reencarpetada y vamos a seguir con esa obsesión: que esta alcaldía tenga los mejores espacios públicos de toda la ciudad, porque eso también mejora la calidad de vida de nuestros vecinos", señaló Rojo de la Vega.
[Publicidad]
Finalmente, recordó que ya fueron repavimentados 25 mil metros cuadrados en la calle Cedro, 12 mil en Tehuantepec, 8 mil en Miguel E. Schultz y mil 500 metros cuadrados de concreto hidráulico en Ozuluama. Además de trabajos en calles como Bajío, Ámsterdam, Virginia Fábregas, Alfonso Herrera, Tomás Alva Edison, Clavel y Doctor Enrique González Martínez.
vr/cr
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Guillermo Ochoa felicita a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria
Universal Deportes
Ricardo La Volpe y Juan Carlos Osorio protagonizan fuerte discusión en vivo: "Qué pena señor, usted se calienta"
Estados
Procuraduría de Hidalgo desmiente que presunto asesino de un hombre sea menor de edad; enfrentará audiencia inicial
Mundo
Grupo humanitario busca frenar deportación de 108 niños migrantes; presentan recurso contra plan de Trump
Al día
¡Histórico! Anuncian cifra récord en la creación de empleos en México
Al día
¡Enchulan la CDMX! Plantarán 5 mil árboles en la Venustiano Carranza
Al día
FGR abre nueva línea de investigación por secuestro del “Mayo” Zambada
Espectáculos
VIDEO: Pedro Sola ofrece disculpas públicas por desafortunados comentarios a los “perrhijos”