En la avenida José Loreto Fabela al Sur y Eje 4 Norte con dirección al Poniente, en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, fue delimitado un carril de circulación debido a trabajos en la zona por la presencia de una grieta.

En el lugar se observó maquinaria y trabajadores laborando sobre el asfalto.

Además, los peatones enfrentan complicaciones para transitar debido a que la banqueta permanece sin condiciones adecuadas para su paso por lo que fueron colocadas bardas sobre el asfalto para habilitar un carril peatonal provisional.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que la grieta tiene una longitud aproximada de 750 metros. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

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Ayer, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que concluyeron los trabajos de reparación de dos fugas de agua de reúso y tres de agua potable relacionadas con la afectación.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que la grieta tiene una longitud aproximada de 750 metros, que abarca desde avenida 510 hasta avenida 508, además de presentar una profundidad identificable de 1.3 metros.

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