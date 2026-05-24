Esta mañana, Guinness World Records certificó que la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México tiene el mural más grande del mundo pintado a pincel.

A ritmo de merengue, cientos de vecinos de la zona con banderas de México y playeras de equipos deportivos se reunieron para la develación del mural, ubicado en la esquina de avenida Centenario y Oriente 157.

La pieza artística, que supera los 200 metros cuadrados, hace un recorrido histórico del deporte y del futbol en México con elementos característicos de la capital como el Palacio de Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, el Estadio Banorte y la Basílica de Guadalupe.

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Lo anterior, fue realizado por artistas mexicanos encabezados por Carlos Alberto Badillo Cruz, junto con José Cruz Pacheco, Andree Orozco, Francisco Thomas Arriaga, Vivian Velázquez Ventura y Christian Zúñiga Lazcano.

GAM rompe récord de mural futbolero a pincel más grande del mundo. Foto: Karla Guerrero

En tanto, el alcalde de la GAM, Janecarlo Lozano Reynoso, dijo que este reconocimiento es un hecho importante para la demarcación y que se quedará para las generaciones próximas. “Sus hijos tendrán hijos y aquí seguirá esta huella histórica”, mencionó.

Añadió que la pieza artística no sólo es una pintura o un reconocimiento, sino significa un cambio de mentalidad institucional para favorecer el mejoramiento urbano.

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Lozano Reynoso insistió que este tipo de récords no son exclusivo de grandes ciudades como Berlín, Tokio o Dubai; y que esa fue la razón por la que buscaron obtener esta validación para la alcaldía que gobierna.

GAM rompe récord de mural futbolero a pincel más grande del mundo. Foto: Karla Guerrero

“Hoy Gustavo A. Madero tiene su primer Guinness World Records en su historia, y no le pertenece al gobierno, es de todos ustedes (los habitantes)”, aseguró durante un mitin tras la develación del mural.

En ese sentido, recordó que hay más de un kilómetro de sendero seguro y reconstrucción de banquetas. “Lo que antes era abandono, hoy es un territorio de seguridad, paz y esperanza”, subrayó.

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En el evento también estuvieron presentes ex jugadores de fútbol mexicano como Cuauhtémoc Blanco, Francisco “Kikín” Fonseca, Isaac Terrazas, Ángel Reyna, Germán Villa, Guillermo Cerda, Rubéns Sambueza, Aquivaldo Mosquera, entre otros.

LL