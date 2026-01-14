Más Información

Redadas de Trump paran migración; bajan detenciones

Equipo de Trump prepara opciones militares en Irán, reporta el Washington Post; ocurre tras suspensión de diálogo con Teherán

La mañanera de Sheinbaum, 14 de enero, minuto a minuto

Exige Anticorrupción a Marina denunciar el robo de mangos

Taxistas que invadían ciclovía agreden a reporteros de EL UNIVERSAL; con golpes y jaloneos obligan a fotógrafo a borrar material

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Noroña se organiza evento para develar retrato; “lástima que estaré entre malvivientes”, dice

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Temo volver a Michoacán, dice deportado

Alistan borrador de la reforma electoral para presentarlo ante Sheinbaum este 14 de enero; Congreso tiene la última palabra: Monreal

Dinamarca envía comando de avanzada a Groenlandia, reporta medio; sería para reforzar defensa en el territorio autónomo

Con Groenlandia en manos de EU la OTAN será más eficaz y formidable: Trump; "cualquier cosa menos que eso es inaceptable", dice

Ginebra. El cantón suizo de Valais, donde un incendio en la estación alpina de Crans Montana causó 40 muertos en las celebraciones de , anunció una de 10 mil francos (10 mil 700 euros) para cada uno de los heridos hospitalizados y para las familias de cada fallecido.

En un comunicado, las autoridades valesanas también anunciaron la apertura de una destinada específicamente a recibir donaciones para las .

Por otra parte, el gobierno cantonal anunció la prohibición del uso de en establecimientos públicos de todo Valais.

Un joven snowboarder pasa junto a un monumento improvisado con flores, velas y mensajes cerca del bar Constellation en Crans-Montana el 6 de enero de 2026, en honor a las víctimas del incendio que arrasó el local en la lujosa estación de esquí alpino en Nochevieja. Foto: AFP
Finalmente, anunció el fin del estado de “situación particular”, que había decretado tras el accidente, con el fin de reforzar sus competencias ante la excepcionalidad de la , una de las peores sufridas en la historia de .

En el incendio del bar “” en Crans Montana resultaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los 40 fallecidos eran menores de edad.

