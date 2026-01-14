Más Información
Ginebra. El cantón suizo de Valais, donde un incendio en la estación alpina de Crans Montana causó 40 muertos en las celebraciones de Año Nuevo, anunció una ayuda de emergencia de 10 mil francos (10 mil 700 euros) para cada uno de los heridos hospitalizados y para las familias de cada fallecido.
En un comunicado, las autoridades valesanas también anunciaron la apertura de una cuenta bancaria destinada específicamente a recibir donaciones para las víctimas.
Por otra parte, el gobierno cantonal anunció la prohibición del uso de artefactos pirotécnicos en establecimientos públicos de todo Valais.
Finalmente, anunció el fin del estado de “situación particular”, que había decretado tras el accidente, con el fin de reforzar sus competencias ante la excepcionalidad de la tragedia, una de las peores sufridas en la historia de Suiza.
En el incendio del bar “Le Constellation” en Crans Montana resultaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los 40 fallecidos eran menores de edad.
"La tragedia de nuestras vidas", dicen propietarios del bar incendiado en Suiza; bengalas adentro del lugar, una "práctica común"
