La Alcaldía Álvaro Obregón, en conjunto con la Dirección de Gobierno y en coordinación con la Dirección de Protección Civil, realizó un operativo contra la venta de en cinco mercados públicos de la demarcación.

A través de un comunicado, la alcaldía informó que se aseguraron aproximadamente siete kilogramos de pirotecnia en diversas presentaciones, durante un operativo que inició en el Mercado de Santa Fe y se extendió a los mercados de Olivar del Conde, Corpus Christi, Melchor Múzquiz y Tizapán.

La demarcación señaló que la manipulación, el almacenamiento y el uso de pirotecnia pueden provocar accidentes como quemaduras, incendios y explosiones, particularmente en espacios concurridos como los mercados públicos.

Además, indicó que estos artefactos contribuyen a la contaminación ambiental y auditiva, lo que puede generar afectaciones en personas adultas mayores, niñas y niños, personas con discapacidad y animales de compañía.

Precisó que este operativo forma parte de la campaña “Un vecino modelo no usa pirotecnia”, mediante la cual la administración encabezada por el alcalde Javier López Casarín busca promover celebraciones responsables, seguras y respetuosas del entorno.

La alcaldía exhortó a la ciudadanía a evitar la compra y el uso de pirotecnia, así como a sumarse a las medidas de seguridad y prevención para proteger el bienestar de todas y todos durante estas fechas.

