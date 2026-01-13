San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un incendio en el tiradero municipal de Tapachula, ha movilizado cuerpos de bomberos, de Protección Civil de al menos cuatro municipios de la región costa, para controlar el siniestro, que ha provocado la dispersión de contaminantes al aire libre.

Desde la mañana de este martes, se han movilizado socorristas de Protección Civil Municipal y Estatal, bomberos de Tapachula y municipios vecinos, para controlar el incendio que lleva varias horas activo.

Hasta ahora, es el siniestro más relevante que se ha registrado en Tapachula, en los últimos años, han confirmado autoridades locales.

Como consecuencia del incendio, los ayuntamientos de Tapachula, Huixtla, Mazatán y Tuxtla Chico, no pueden tirar sus desechos en el lugar, hasta que el fugo sea controlado.

El servicio de recolección de desechos se ha suspendido este martes, pero se reanudará, hasta que el fuego sea controlado.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por este hecho, para que el Ministerio Público indague si fue intencional, como es que se ha especulado.

Se incendia tiradero municipal en Tapachula, Chiapas (13/01/2026). Foto: Especial

El humo se ha desplazado en varias zonas de Tapachula, entre esta la zona centro, que son considerados peligros para el ser humano.

La Secretaría de Salud ha pedido a la población usar cubrebocas, mantener cerradas puertas y ventanas, pero también colocar paños húmedos en rendijas, para evitar el paso de humo.

También sugiera proteger los depósitos de agua, suspender actividades deportivas al aire libre y en caso de presentar algún síntoma, acudir al médico inmediatamente.

