La FIFA hizo un cambio de política de última hora para impedir que los aficionados del Mundial lleven botellas de agua rellenables a los 16 estadios del torneo en toda Norteamérica, incluidos algunos con sombra limitada o nula frente al sol.

La actualización del “Código de Conducta del Estadio” fue criticada el jueves por un grupo de aficionados ingleses, que sostuvo que la FIFA había dado garantías sobre permitir llevar botellas de plástico vacías para llenarlas con agua disponible gratuitamente en un torneo en el que se espera que el calor y el clima extremo sean un factor.

“Naturalmente, el pensamiento inmediato de los seguidores es que esto es simplemente el último intento de sacar dinero”, manifestó en un comunicado el grupo de aficionados Free Lions.

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El agua, los refrescos y los jugos que se venden en los estadios del Mundial serán suministrados exclusivamente por Coca-Cola, patrocinador de la FIFA desde hace mucho tiempo, cuando el torneo comience el próximo jueves.

Las normas de estadio de la FIFA habían indicado que los aficionados podían ingresar una botella transparente y reutilizable de hasta un litro, o 33,8 onzas, de capacidad.

“Para evitar cualquier duda, no se podrán introducir botellas de agua reutilizables en el estadio”, señala el documento más reciente, fechado el martes.

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“En todas nuestras conversaciones, la disponibilidad de agua gratuita en los estadios fue un punto clave y la FIFA nos aseguró que así sería”, señaló el grupo de aficionados de Inglaterra.

En un comunicado el jueves, el organismo rector del fútbol mundial indicó que la decisión de prohibir las botellas —que podrían ser arrojadas— fue “para prevenir riesgos y lesiones a jugadores y asistentes”.