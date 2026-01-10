Se registra incendio en edificio de departamentos de la Colonia Condesa; no se reportan personas lesionadas

Más Información
La tarde de este sábado de registró un incendio en un edificio de departamentos en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.
El fuego se registró en los primeros niveles del inmueble ubicado en el número 75 de la calle Zamora, casi esquina con Juan Escutia.
Al momento se desconoce si hay personas heridas por el fuego.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México trabajan en la zona.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que el fuego ya fue controlado y actualmente se realizan trabajos de enfriamiento.
Asimismo se dio a conocer que se evacuaron a 90 personas sin que se hayan registrado lesionados.
cr
