Se registra incendio en edificio de departamentos de la Colonia Condesa; no se reportan personas lesionadas

La tarde de este sábado de registró un en un edificio de departamentos en la , en la alcaldía Cuauhtémoc.

El fuego se registró en los primeros niveles del inmueble ubicado en el , casi esquina con Juan Escutia.

Al momento se desconoce si hay personas heridas por el fuego.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México trabajan en la zona.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que el fuego ya fue controlado y actualmente se realizan trabajos de enfriamiento.

Asimismo se dio a conocer que se evacuaron a 90 personas sin que se hayan registrado lesionados.

