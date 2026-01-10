Se registra incendio en edificio de departamentos de la Colonia Condesa; no se reportan personas lesionadas

La tarde de este sábado de registró un incendio en un edificio de departamentos en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El fuego se registró en los primeros niveles del inmueble ubicado en el número 75 de la calle Zamora, casi esquina con Juan Escutia.

Incendio en Condesa o Reforma, se ve impactante desde mi casa. Patrullas y ambulancias se acercan. ¿Alguien sabe qué pasó? #incendio #cdmx @JefeVulcanoCova @SSPCMexico pic.twitter.com/RN37YlU34h — Liz Basaldúa ✨ (@LiizBasaldua) January 11, 2026

Al momento se desconoce si hay personas heridas por el fuego.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México trabajan en la zona.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que el fuego ya fue controlado y actualmente se realizan trabajos de enfriamiento.

En Zamora 75, col. Condesa, @AlcCuauhtemocMx, se suscitó un incendio en uno de los departamentos del edificio de planta baja y 14 pisos. @Bomberos_CDMX sofocaron el fuego; al momento realizan labores de enfriamiento y remoción de escombros.



Como medida de prevención se evacuó… pic.twitter.com/YXSr6koz3U — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 11, 2026

Asimismo se dio a conocer que se evacuaron a 90 personas sin que se hayan registrado lesionados.

