Explosión en Paseos de Taxqueña: ¿cómo detectar una fuga de gas? Sigue estas recomendaciones

Durante la mañana de este viernes 9 de enero se registró una explosión por acumulación de gas en un inmueble de la colonia Paseos de Taxqueña en la alcaldía Coyoacán.

El percance dejó 9 lesionados y 12 viviendas afectadas, lo que provocó el despliegue de bomberos, personal de protección civil y autoridades de la alcaldía Coyoacán en el edificio habitacional. De acuerdo con información proporcionada por la alcaldía Coyoacán, el incidente se originó en el departamento 302 del edificio B, de Paseo de los Duraznos número 37.

El jefe del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que la onda expansiva dañó siete edificios, por lo que 2 mil 500 personas fueron evacuadas para evitar riesgos.

Reconocer una fuga de gas es importante para evitar poner en riesgo a tu familia, así que a continuación te diremos algunas claves para detectar cualquier anomalía.

Se registró una explosión por acumulación de gas en paseos de Tasqueña en la alcaldía de Coyoacán. Fotos: Osmar Alvarado | EL UNIVERSAL

¿Cómo detectar una fuga de gas?

De acuerdo con el portal de Protección Civil de la CDMX, las fugas de gas son la causa principal de flamazos, incendios, explosiones, quemaduras e intoxicaciones en el hogar, por ello es vital aprender a revisar las conexiones y cilindros de manera correcta.

Para detectar si un cilindro o conexión tiene una fuga se debe colocar agua jabonosa; si se producen burbujas hay fuga. Al comprar un cilindro de gas L.P. Es importante comprobar que no presente golpes, abolladuras, corrosión o que desprenda fuerte olor a mercaptano etílico; aunque el gas licuado de petróleo es inodoro se le añade un odorante que permite identificar una fuga. Coloca el cilindro en piso firme, nivelado y en el exterior de tu hogar. No expongas el tanque a ninguna fuente de calentamiento; la distancia mínima a un elemento que genere chispas, es de 1.5 metros. No perfores, golpees o utilices el cilindro de gas para fines distintos al almacenamiento de gas L.P. Cuando cocines no dejes los quemadores de la estufa o el horno encendidos sin vigilancia. Recuerda que por ningún motivo los menores deben jugar en la cocina; coloca protectores en las perillas de la estufa. Antes de irte a dormir o al salir de viaje, cierra las llaves del tanque de gas.

Bomberos realizaron un ejercicio sobre cómo mitigar un incendio de un tanque de gas. Foto: Berenice Fregoso. EL UNIVERSAL

¿Qué hacer en caso de fuga?

En caso de detectar que existe una fuga, cierra la llave de paso , no enciendas ni apagues la luz, tampoco aparatos eléctricos, celulares o encendedores.

, no enciendas ni apagues la luz, tampoco aparatos eléctricos, celulares o encendedores. Si la fuga se encuentra al interior de tu hogar, abre puertas y ventanas para que el lugar se ventile. El gas L.P. pesa más que el oxígeno; si no hay una óptima ventilación se concentra en lugares bajos.

se encuentra al interior de tu hogar, para que el lugar se ventile. El gas L.P. pesa más que el oxígeno; si no hay una óptima ventilación se concentra en lugares bajos. El siguiente paso es evacuar y llamar a los servicios de emergencia .

y llamar a los servicios de . No ingreses a tu hogar hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.

La Secretaría pone a disposición el teléfono 56 83 22 22, así como el 911 de Emergencias de la Ciudad.

Bombero de CDMX carga tanque de gas en llamas para evitar explosión en restaurante de la Del Valle

*Con información de Favián Evaristo

