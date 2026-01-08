Beca Benito Juárez: ¿cuánto dinero recibirán los beneficiarios este 2026?

Más Información

El 2026 arrancó con buenas noticias para los beneficiarios de las Becas para el Bienestar, pues ahora suman más de 22 millones de estudiantes inscritos en los distintos programas, desde primaria hasta educación superior; consolidándose como un pilar fundamental que respalda el derecho a la educación en México.

Entre estos apoyos impulsados por el gobierno, destaca la que va destinada a estudiantes de nivel medio superior que cursan el bachillerato o profesional técnico en alguna escuela pública en modalidad escolarizada o mixta.

El objetivo de esta beca es disminuir el abandono escolar entre los jóvenes, proporcionando un apoyo económico para que los alumnos concluyan el bachillerato de manera satisfactoria.

Beca Benito Juárez. Foto: Programas para el Bienestar
Beca Benito Juárez. Foto: Programas para el Bienestar

¿Cuánto recibirán los beneficiarios de la Beca Benito Juárez en 2026?

De acuerdo con el sitio oficial de los Programas para el Bienestar, las autoridades informaron que durante el 2026 el monto de la Beca Benito Juárez se mantendrá en la cifra de $1,900 pesos bimestrales.

Al igual que el año pasado, el apoyo económico se proporcionará a los estudiantes que cursan el bachillerato en escuelas públicas con un máximo de 40 meses para concluir sus estudios.

Cabe destacar que el pago se distribuirá durante los cinco bimestres que dura cada ciclo escolar, a excepción del periodo vacacional.

Tips infalibles para cuidar tu tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Banco del Bienestar
Tips infalibles para cuidar tu tarjeta del Banco del Bienestar. Foto: Banco del Bienestar

