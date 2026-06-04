El jamaiquino Jabari Stephen Brown, fue detenido el pasado sábado 30 de mayo en Paraguay, debido al descubrimiento de cerca de 262 kilógramos de hachís y cannabis a bordo de un jet privado, lo que derivó en una investigación por una presunta operación de narcotráfico.

Jabari, conocido por ganar uno de los desafíos organizados por el popular youtuber estadounidense MrBeast, viajaba de copiloto en el avión, junto a otros 3 pasajeros, y fue capturado en el hotel de Asunción, luego de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Sllvio Pettirossi.

¿Por qué fue detenido Jabari en Paraguay?

De acuerdo con la agencia de noticias UPI, el vuelo era pilotado por el estonio Keith Siilats y procedía de Miami, luego de hacer una escala en Panamá. Tras aterrizar la noche del sábado, al día siguiente uno de los pasajeros regresó a la terminal aérea, para recoger una supuesta maleta olvidada.

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El jet ejecutivo ganado por Jabari Brown en el desafío de MrBeast está valuado en 2,4 millones de dólares. Foto: Captura de pantalla Youtube

Luego de negarse a una revisión de rutina y presentar un comportamiento sospechoso, agentes llamaron a elementos de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (SENAD), quienes detectaron la presencia de sustancias ilícitas ocultas en bolsas dentro del avión.

Según The Associated Press (AP), el piloto Keith Siilats de 47 años fue identificado como empresario tecnológico y cofundador de la empresa de micromovilidad Bolt Mobility en Estados Unidos. No obstante, Sillats habría abandonado el país en un vuelo comercial.

La aeronave incautada era propiedad de Keith, quien sigue bajo orden de arresto, según la fiscal antidrogas Ingrid Cubilla. La SENAD también realizó la detención de otras tres personas, quienes fueron trasladadas al Ministerio Público para brindar sus declaraciones.

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1/5 Golpe al narcotráfico aéreo.



Agentes Especiales de la #SENAD interceptaron un jet procedente de Miami e incautaron 261,6 kg de marihuana premium en el marco del Programa Colibrí.



La operación derivó además en la detención de 3 ciudadanos estadounidenses.#ProgramaColibrí pic.twitter.com/8x8P4JY0oM — SENAD - Paraguay (@senad_paraguay) May 30, 2026

¿Quién es Jabari Stephen Brown?

Conocido en redes sociales como "Capitán Trezzy", Jabari de 21 años ganó gran popularidad a finales de 2025, luego de ganar un concurso del youtuber MrBeast, la cual reunió a cientos de pilotos y donde obtuvo un avión ejecutivo valuado en 2.4 millones de dólares aproximadamente.

En diciembre de 2025, Brown participó en el desafío "100 pilotos luchan por un jet privado", donde se enfrentó a diversos retos físicos y de habilidad, como salto en paracaídas y exposición a vientos fuertes. Fue así que, luego de escoger el maletín que contenía el "boleto dorado", se llevó el premio.

Finalmente, Jabari fue puesto en libertad por orden de la Fiscalía, mientras se determina su participación en el trasporte de la droga en la aeronave incautada, cuyo destino real se cree que era Brasil. Este 4 de junio, Jabari afrontará una audiencia por el caso, según medios locales.

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