La Secretaría de Marina (Semar), encargada de administrar el Tren Interoceánico, transporte que se descarriló hace una semana, no detuvo su operación, conociendo los riesgos de la temporada de lluvias, la cual ya había afectado al ferrocarril en 2024, así como también que se requerían obras.

En la justificación que entregó la dependencia para una invitación restringida para contratar servicios de ‘Estabilización de taludes de corte en la Línea Z del tramo de Chivela a La Mata’, explicó que por la “urgente necesidad” de brindar un servicio ferroviario con condiciones óptimas de seguridad se requería realizar dichos servicios en beneficio de los usuarios.

“Ya que por las lluvias puntuales intensas de hasta 150 mm que se han presentado por el frente frío núm. 24 en la región sur-sureste del país, los taludes se han visto afectados por inestabilidad en su arco de falla, generado arrastre de finos y derrumbes, que al no ser atendidos de manera oportuna dañaría a infraestructura ferroviaria y la seguridad del tren de pasajeros; en este sentido, es necesaria la contratación de los trabajos de estabilización de taludes en el menor tiempo posible, con la finalidad de garantizar la operatividad ferroviaria para el tráfico de trenes de pasajero y carga”, apunta el documento al que accedió EL UNIVERSAL.

Según el fallo del 7 de febrero de 2025, en favor de la empresa Infraestructura Capital Mexicano S.A. de C.V., por 255 millones de pesos, los trabajos se realizaron del 10 de febrero al 8 de agosto, según la documentación oficial.

Posteriormente, en medio de una operación de pasajeros y carga en las vías, y ante los problemas generados ahora por la temporada de lluvias de este año, más intensa que la de 2024, la Marina entregó el contrato de ‘Trabajos de emergencia para la estabilización de taludes del tramo Chivela a La Mata’ de forma directa a la misma empresa por 103 millones de pesos.

La obra contó con plazo de ejecución del 18 de septiembre de 2025 al 16 de diciembre de 2025, bajo la supervisión de la empresa Comercializadora y Desarrollos Tecnológicos Calzadas S.A. de C.V., que recibió 31 millones de pesos.

Sin licitación

Los registros oficiales también indican que la Marina ya otorgaba contratos sin licitar para el Tren Interoceánico, justificándose en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas, para el caso de “peligro o alteración del orden social, economía, servicios públicos, salubridad, seguridad o ambiente, por caso fortuito o de fuerza mayor”.

Así fue como además de las obras de estabilización de taludes y su supervisión se contrató la construcción de un muro de contención en el mismo tramo, vía adjudicación directa, a la empresa Elena Díaz y Asociados, con un importe de casi 18 millones de pesos.

Además, la Marina también compró en noviembre pasado una grúa por casi 103 millones de pesos para eventualidades como descarrilamientos. La empresa adjudicada, tras un breve estudio de mercado, fue Caji Adventure.

“El problema es que estas obras han sido puestas en marcha con deficiencias desde un inicio y puede haber problemas posteriores si no se corrigen a tiempo”, había advertido Edmundo Gamas, director del Instituto Mexicano de Infraestructura (Imexi), en una entrevista previa con esta casa editorial.

Este ferrocarril entró en operación el 23 de diciembre de 2023, tras ser inaugurado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y estaba destinado a ser un proyecto de transporte de pasajeros y de carga que compitiera con el Canal de Panamá.

Asimismo, se planteó que el ferrocarril impulsaría el desarrollo económico con la instalación de parques y corredores industriales cercanos, así como el desarrollo social ante el rezago de la región.

Prestadores de servicios

Caji Adventure, empresa que vendió a la Marina la grúa para las emergencias, fue fundada por Víctor Hugo Ureña Mendoza y Jannis María del Carmen Salazar Millán, en 2016 en Jalisco, y es dirigida por Ricardo Torres Orozco.

Por otro lado, Infraestructura Capital Mexicano fue fundada en 2008, en la Ciudad de México, por Javier Balboa Martínez y Diego de la Cruz Villaseca, quien en redes sociales se identifica como político.

En el caso de Elena Díaz y Asociados no se cuenta con información en internet, pero los registros a los que accedió este diario muestran que en octubre de 2025 se otorgaron poderes legales y administrativos a Ezequiel Saúl Orduña Morga.

Lesionados alistan denuncia ante la FGR

Tres lesionados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico a la altura de Nizanda, en Oaxaca, el 28 de diciembre, presentarán hoy una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de diversas constructoras, contratistas y servidores públicos, presuntamente involucrados en los hechos que ocasionaron el percance.

Los afectados, acompañados de su equipo legal, expondrán ante la autoridad ministerial las irregularidades detectadas, así como las fallas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z.

La defensa busca una investigación imparcial y objetiva derivado de esos hechos, donde posiblemente hubo omisiones por parte de servidores públicos. El pasado 2 de enero, la FGR informó que continúa con el desarrollo de las diligencias por el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 fallecidos y alrededor de 100 lesionados.