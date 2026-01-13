Más Información

Pachuca.— La registrada sobre la carretera México–Querétaro, a la altura del kilómetro 80, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, obligó al en ambos sentidos.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil de Tepeji, no se reportan personas heridas ni afectaciones directas a la población cercana. No obstante, los cuerpos de rescate procedieron al cierre total de la carretera como medida preventiva para evitar riesgos.

Al lugar arribaron elementos de diversas corporaciones de Hidalgo y del Estado de México, entre ellos personal de Protección Civil de Jilotepec, quienes trabajan de manera coordinada para sofocar el incendio.

Hasta el momento no se reportan ni daños a viviendas, ya que el siniestro ocurrió en una zona despoblada; sin embargo, se mantiene un perímetro de seguridad y la suspensión total de la circulación vehicular.

A través de redes sociales se han difundido imágenes de una intensa columna de humo y fuego, visible a varios kilómetros de distancia.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas, debido a que no se cuenta con un tiempo estimado para la reapertura de la autopista, mientras que decenas de conductores permanecen varados en la zona.

