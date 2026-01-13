Salamanca, Gto.- Hombres armados y encapuchados se llevaron a la fuerza a una empleada de un puesto de tacos al vapor, ante la mirada de comensales que se aterrorizaron por el violento hecho la mañana de este 13 de enero de 2026 en la colonia Bella Vista, frente a la Preparatoria Oficial.

Alrededor de las 8:00 de la mañana, los agresores irrumpieron a balazos en el puesto de comida, ubicado en el bulevar Faja de Oro casi esquina con la calle Ezequiel Ordóñez, y con amenazas se llevaron a la mujer.

Testigos dieron aviso y exigieron la intervención de las autoridades ante la acción delincuencial que provocó provocó entre estudiantes, consumidores y vecinos de la zona.

Elementos de Seguridad Municipal y de la Guardia Nacional se presentaron en el negocio de tacos para tomar entrevista a los testigos y luego desplegar un operativo de búsqueda de los plagiarios.

En el bulevar se encuentran instituciones bancarias y diversos establecimientos comerciales que cuentan con cámaras de vigilancia, por lo que las autoridades investigadoras acopian las videograbaciones para el esclarecimiento de los hechos.

Hasta la tarde de este martes, las autoridades guardan reserva sobre el suceso y tampoco han revelado la identidad de la víctima.

